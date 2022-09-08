https://sputniknews.com.tr/20220908/sarilin-siki-siki-teletabiler-netflixle-geri-donuyor-1060964542.html

'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor

'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor

Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan, en sevilen çocuk yapımlarından biri olarak zihinlere kazınan ve 'Uzaklardan tepelerin ardından/ Oynamaya gelir Teletabiler... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T14:12+0300

2022-09-08T14:12+0300

2022-09-08T14:12+0300

yaşam

teletabi

netflix

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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan Teletabiler'in yeni maceralarının 14 Kasım'dan itibaren izlenebileceğini duyurdu. Teletabi karakterlere ABD'li aktör ve şarkıcı Tituss Burgess de sesiyle eşlik edecek. İlk kez BBC'de 1997'de gösterilmeye başlanan, ertesi yıl da ABD'de PBS kanalında seyirciyle buluşan Teletabiler, Tinky Winky karakterinin eşcinsel olduğu ve programın çocukların ahlakını kötü etkilediği gibi iddialarla eleştirilmişti.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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teletabi, netflix