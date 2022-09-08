https://sputniknews.com.tr/20220908/sarilin-siki-siki-teletabiler-netflixle-geri-donuyor-1060964542.html
'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor
'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor
Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan, en sevilen çocuk yapımlarından biri olarak zihinlere kazınan ve 'Uzaklardan tepelerin ardından/ Oynamaya gelir Teletabiler... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T14:12+0300
2022-09-08T14:12+0300
2022-09-08T14:12+0300
yaşam
teletabi
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060965515_0:202:3073:1930_1920x0_80_0_0_0221f30dac20eccadc82544978ed1d20.jpg
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan Teletabiler'in yeni maceralarının 14 Kasım'dan itibaren izlenebileceğini duyurdu. Teletabi karakterlere ABD'li aktör ve şarkıcı Tituss Burgess de sesiyle eşlik edecek. İlk kez BBC'de 1997'de gösterilmeye başlanan, ertesi yıl da ABD'de PBS kanalında seyirciyle buluşan Teletabiler, Tinky Winky karakterinin eşcinsel olduğu ve programın çocukların ahlakını kötü etkilediği gibi iddialarla eleştirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060965515_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0f470887e9bb7de561bc2b7dc4c23fd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
teletabi, netflix
'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor
Abone ol
Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan, en sevilen çocuk yapımlarından biri olarak zihinlere kazınan ve 'Uzaklardan tepelerin ardından/ Oynamaya gelir Teletabiler birbirinin ardından', 'Sarılın sıkı sıkı' gibi replikleri konuşma dilinde hâlâ yerini koruyan Teletabiler (Teletubbies) yeniden ekranlara geliyor.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan Teletabiler'in yeni maceralarının 14 Kasım'dan itibaren izlenebileceğini duyurdu.
Teletabi karakterlere ABD'li aktör ve şarkıcı Tituss Burgess de sesiyle eşlik edecek.
İlk kez BBC'de 1997'de gösterilmeye başlanan, ertesi yıl da ABD'de PBS kanalında seyirciyle buluşan Teletabiler, Tinky Winky karakterinin eşcinsel olduğu ve programın çocukların ahlakını kötü etkilediği gibi iddialarla eleştirilmişti.