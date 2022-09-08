Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220908/sarilin-siki-siki-teletabiler-netflixle-geri-donuyor-1060964542.html
'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor
'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor
Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan, en sevilen çocuk yapımlarından biri olarak zihinlere kazınan ve 'Uzaklardan tepelerin ardından/ Oynamaya gelir Teletabiler... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T14:12+0300
2022-09-08T14:12+0300
yaşam
teletabi
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060965515_0:202:3073:1930_1920x0_80_0_0_0221f30dac20eccadc82544978ed1d20.jpg
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan Teletabiler'in yeni maceralarının 14 Kasım'dan itibaren izlenebileceğini duyurdu. Teletabi karakterlere ABD'li aktör ve şarkıcı Tituss Burgess de sesiyle eşlik edecek. İlk kez BBC'de 1997'de gösterilmeye başlanan, ertesi yıl da ABD'de PBS kanalında seyirciyle buluşan Teletabiler, Tinky Winky karakterinin eşcinsel olduğu ve programın çocukların ahlakını kötü etkilediği gibi iddialarla eleştirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060965515_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0f470887e9bb7de561bc2b7dc4c23fd3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
teletabi, netflix
teletabi, netflix

'Sarılın sıkı sıkı': Teletabiler, Netflix'le geri dönüyor

14:12 08.09.2022
© AFP 2022 / FRANK AUGSTEINTeletabiler
Teletabiler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / FRANK AUGSTEIN
Abone olTelegram
Bir dönem Türkiye'de de yayınlanan, en sevilen çocuk yapımlarından biri olarak zihinlere kazınan ve 'Uzaklardan tepelerin ardından/ Oynamaya gelir Teletabiler birbirinin ardından', 'Sarılın sıkı sıkı' gibi replikleri konuşma dilinde hâlâ yerini koruyan Teletabiler (Teletubbies) yeniden ekranlara geliyor.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix, Tinky Winky, Dipsy, Laa- Laa ve Po karakterlerinden oluşan Teletabiler'in yeni maceralarının 14 Kasım'dan itibaren izlenebileceğini duyurdu.
Teletabi karakterlere ABD'li aktör ve şarkıcı Tituss Burgess de sesiyle eşlik edecek.
İlk kez BBC'de 1997'de gösterilmeye başlanan, ertesi yıl da ABD'de PBS kanalında seyirciyle buluşan Teletabiler, Tinky Winky karakterinin eşcinsel olduğu ve programın çocukların ahlakını kötü etkilediği gibi iddialarla eleştirilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала