https://sputniknews.com.tr/20220908/saglik-bakani-koca-duyurdu-13-bin-163-hekimin-gorev-yerlerinin-belirlenecegi-kura-yarin-yapilacak-1060983586.html
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura yarın yapılacak
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura yarın yapılacak
Sağlık Bakanı Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T22:03+0300
2022-09-08T22:03+0300
2022-09-08T22:05+0300
türkiye
fahrettin koca
hekim
doktor
kura
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını açıkladı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın yarın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.Kuranın Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" bilgisini verdi.
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fahrettin koca, hekim, doktor, kura
fahrettin koca, hekim, doktor, kura
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura yarın yapılacak
22:03 08.09.2022 (güncellendi: 22:05 08.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın yarın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.
Kuranın Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" bilgisini verdi.