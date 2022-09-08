https://sputniknews.com.tr/20220908/saglik-bakani-koca-duyurdu-13-bin-163-hekimin-gorev-yerlerinin-belirlenecegi-kura-yarin-yapilacak-1060983586.html

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği kura yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T22:03+0300

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türkiye

fahrettin koca

hekim

doktor

kura

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekiminin yarın yapılacağını açıkladı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın yarın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.Kuranın Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" bilgisini verdi.

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fahrettin koca, hekim, doktor, kura