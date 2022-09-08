https://sputniknews.com.tr/20220908/rusyanin-daimi-temsilcisi-ulyanov-uaea-direktoru-grossi-ile-gorusecek-1060944583.html
Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Direktörü Grossi ile görüşecek
Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Direktörü Grossi ile görüşecek
Moskova'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, bugün UAEA Direktörü Grossi ile bir araya geleceğini duyurdu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T01:56+0300
2022-09-08T01:56+0300
2022-09-08T02:03+0300
zaporojye
ukrayna krizi
rafael mariano grossi
mihail ulyanov
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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile bir araya gelerek Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde nükleer güvenlik bölgesi oluşturma fikrini görüşeceğini belirtti.“Genel müdür ile toplantım var. Kendisi bugün Roma’da, bu nedenle bir araya gelmek mümkün olmadı. Yarın onunla buluşacağız ve ondan ne demek istediğini daha ayrıntılı bir şekilde açıklamasını isteyeceğim. Benim izlenimim, şu ana kadar bu fikrin henüz olgunlaşmamış olduğu yönünde, ancak vektörü dikkate değer görünüyor. Genel müdür raporunun son paragrafında nükleer tehdidi azaltmak için ara tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtmişti” diyen Ulyanov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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zaporojye, rafael mariano grossi, mihail ulyanov
zaporojye, rafael mariano grossi, mihail ulyanov
Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: UAEA Direktörü Grossi ile görüşecek
01:56 08.09.2022 (güncellendi: 02:03 08.09.2022) Abone ol
Moskova'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, bugün UAEA Direktörü Grossi ile bir araya geleceğini duyurdu.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Uluslararası Atom Enerji Kurumu (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile bir araya gelerek Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) çevresinde nükleer güvenlik bölgesi oluşturma fikrini görüşeceğini belirtti.
“Genel müdür ile toplantım var. Kendisi bugün Roma’da, bu nedenle bir araya gelmek mümkün olmadı. Yarın onunla buluşacağız ve ondan ne demek istediğini daha ayrıntılı bir şekilde açıklamasını isteyeceğim. Benim izlenimim, şu ana kadar bu fikrin henüz olgunlaşmamış olduğu yönünde, ancak vektörü dikkate değer görünüyor. Genel müdür raporunun son paragrafında nükleer tehdidi azaltmak için ara tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtmişti” diyen Ulyanov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ve Zaporojye NGS’nde operasyonel ve nükleer güvenliği koruma bölgesi şeklindeki bu fikir, bu tesiste nükleer güvenliğin güçlendirilmesi açısından bir takım daha önemli adımları yakalama girişimidir. Bunu arkasında ne olduğuna daha yakından bakmak gerekiyor.”