https://sputniknews.com.tr/20220908/rusya-romanyali-bir-diplomati-sinirdisi-edecek--1060960570.html

Rusya, Romanyalı bir diplomatı sınırdışı edecek

Rusya, Romanyalı bir diplomatı sınırdışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya’nın başkent Moskova’daki diplomatik temsilcilerinden birini ‘persona non grata’ yani ‘istenmeyen kişi’ ilan etti. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T12:44+0300

2022-09-08T12:44+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

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Rusya Dışişleri yetkilileri, bu kararı Romanya’nın bir Rus diplomatı sınırdışı etme kararına karşılık olarak aldıklarını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Romanyalı diplomatın sınırdışı edilecek olmasına ilişkin açıklamasında, “Rusya, bir Romanya büyükelçilik çalışanını istenmeyen kişi ilan etmiştir. Bu kararı, Bükreş’teki Rusya Büyükelçiliği’nde çalışan bir diplomatın hiçbir geçerli sebep olmadan istenmeyen kişi ilan edilmesi kararına yanıt olarak aldık” denildi. Bükreş, Rusya Büyükelçiliği’nin çalışanlarından birini 19 Ağustos’ta istenmeyen kişi ilan etmiş, diplomattan ülkeyi bir hafta içinde terk etmesini istemişti. Romanya tarafı, söz konusu kararını, Rus diplomatın faaliyetlerinin, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin şartlarına aykırı olması yüzünden aldığını açıklamıştı. Fakat Rus diplomatın söz konusu faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmemişti. Rusya Dışişleri o dönem bu kararı, ‘son dönemde AB ve NATO ülkelerinin birçoğunda defalarca denenmiş yeni bir provokasyon’ olarak nitelemişti.

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rusya, ukrayna, romanya, diplomat, istenmeyen kişi, persona non grata