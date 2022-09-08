https://sputniknews.com.tr/20220908/rusya-merkez-bankasi-varliklari-dondurulan-yatirimcilara-tazminat-fikrini-tartisiyor-1060978383.html

Rusya Merkez Bankası, varlıkları dondurulan yatırımcılara tazminat fikrini tartışıyor

Rusya Merkez Bankası, varlıkları dondurulan yatırımcılara tazminat fikrini tartışıyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, dondurulmuş varlıklar sorununu ‘hareket ettirmenin’ ve yatırımcıların güvenini yeniden sağlamanın gerekli olduğunu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T19:11+0300

2022-09-08T19:11+0300

2022-09-08T19:11+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya merkez bankası

yabancı

yatırımcı

tazminat

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugün düzenlenen Moskova Finans Forumu'nda yaptığı açıklamada yatırımcıların güvenini yeniden sağlaması çerçevesinde Merkez Bankası’nda şu anda Batı’nın yaptırımları sonucu varlıklarının bloke edilmesinden etkilenen yatırımcılar için tazminat fonu oluşturma fikrinin tartışıldığı bilgisini verdi.“Şimdi, ASV (Yatırım Sigorta Acentesi) temelinde tazminat fonu oluşturulması da dahil olmak üzere, yerleşik olmayanların dondurduğumuz fonlarından gelirlerle kitlesel yatırımcıların kayıplarını telafi edilmesi fikrini tartışıyoruz” diyen Nabiullina, finansal piyasalara yatırım yapan Rusların varlıklarının çoğunun dondurulduğunu ve bu sorunu çözmenin farklı yollarının tartışılabileceğini kaydetti.Rus bürokrat, “Ekonomiyi yeniden yapılandırmak için yeterli kaynağa sahip olmak istiyorsak, güveni yeniden tesis etmemiz önemli” vurgusunu yaptı.Bu ilkbahar döneminde Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde yaklaşık 5 milyon Rus özel yatırımcının yabancı kağıtlarının bulunduğu hesaplar dondurulmuştu. Dondurulan varlıkların toplam tutarının yaklaşık 6 trilyon ruble (yaklaşık 1.8 trilyon TL) olduğu değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220908/rusya-romanyali-bir-diplomati-sinirdisi-edecek--1060960570.html

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