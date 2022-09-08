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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/rusya-merkez-bankasi-varliklari-dondurulan-yatirimcilara-tazminat-fikrini-tartisiyor-1060978383.html
Rusya Merkez Bankası, varlıkları dondurulan yatırımcılara tazminat fikrini tartışıyor
Rusya Merkez Bankası, varlıkları dondurulan yatırımcılara tazminat fikrini tartışıyor
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, dondurulmuş varlıklar sorununu ‘hareket ettirmenin’ ve yatırımcıların güvenini yeniden sağlamanın gerekli olduğunu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T19:11+0300
2022-09-08T19:11+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya merkez bankası
yabancı
yatırımcı
tazminat
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugün düzenlenen Moskova Finans Forumu'nda yaptığı açıklamada yatırımcıların güvenini yeniden sağlaması çerçevesinde Merkez Bankası’nda şu anda Batı’nın yaptırımları sonucu varlıklarının bloke edilmesinden etkilenen yatırımcılar için tazminat fonu oluşturma fikrinin tartışıldığı bilgisini verdi.“Şimdi, ASV (Yatırım Sigorta Acentesi) temelinde tazminat fonu oluşturulması da dahil olmak üzere, yerleşik olmayanların dondurduğumuz fonlarından gelirlerle kitlesel yatırımcıların kayıplarını telafi edilmesi fikrini tartışıyoruz” diyen Nabiullina, finansal piyasalara yatırım yapan Rusların varlıklarının çoğunun dondurulduğunu ve bu sorunu çözmenin farklı yollarının tartışılabileceğini kaydetti.Rus bürokrat, “Ekonomiyi yeniden yapılandırmak için yeterli kaynağa sahip olmak istiyorsak, güveni yeniden tesis etmemiz önemli” vurgusunu yaptı.Bu ilkbahar döneminde Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde yaklaşık 5 milyon Rus özel yatırımcının yabancı kağıtlarının bulunduğu hesaplar dondurulmuştu. Dondurulan varlıkların toplam tutarının yaklaşık 6 trilyon ruble (yaklaşık 1.8 trilyon TL) olduğu değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/rusya-romanyali-bir-diplomati-sinirdisi-edecek--1060960570.html
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rusya, rusya merkez bankası, yabancı, yatırımcı, tazminat
rusya, rusya merkez bankası, yabancı, yatırımcı, tazminat

Rusya Merkez Bankası, varlıkları dondurulan yatırımcılara tazminat fikrini tartışıyor

19:11 08.09.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinRusya Merkez Bankası
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, dondurulmuş varlıklar sorununu ‘hareket ettirmenin’ ve yatırımcıların güvenini yeniden sağlamanın gerekli olduğunu belirtti.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bugün düzenlenen Moskova Finans Forumu'nda yaptığı açıklamada yatırımcıların güvenini yeniden sağlaması çerçevesinde Merkez Bankası’nda şu anda Batı’nın yaptırımları sonucu varlıklarının bloke edilmesinden etkilenen yatırımcılar için tazminat fonu oluşturma fikrinin tartışıldığı bilgisini verdi.
“Şimdi, ASV (Yatırım Sigorta Acentesi) temelinde tazminat fonu oluşturulması da dahil olmak üzere, yerleşik olmayanların dondurduğumuz fonlarından gelirlerle kitlesel yatırımcıların kayıplarını telafi edilmesi fikrini tartışıyoruz” diyen Nabiullina, finansal piyasalara yatırım yapan Rusların varlıklarının çoğunun dondurulduğunu ve bu sorunu çözmenin farklı yollarının tartışılabileceğini kaydetti.
Rus bürokrat, “Ekonomiyi yeniden yapılandırmak için yeterli kaynağa sahip olmak istiyorsak, güveni yeniden tesis etmemiz önemli” vurgusunu yaptı.
Bu ilkbahar döneminde Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımları çerçevesinde yaklaşık 5 milyon Rus özel yatırımcının yabancı kağıtlarının bulunduğu hesaplar dondurulmuştu. Dondurulan varlıkların toplam tutarının yaklaşık 6 trilyon ruble (yaklaşık 1.8 trilyon TL) olduğu değerlendiriliyor.
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