Rusya Dışişleri Bakanlığı: ŞİÖ, çok kutuplu dünya düzeninin prototipi olarak oluşturulmuştu
02:09 08.09.2022 (güncellendi: 02:11 08.09.2022)
© AFP 2022 / RIA NOVOSTI / BRICS/SCOŞanghay İşbirliği Örgütü
© AFP 2022 / RIA NOVOSTI / BRICS/SCO
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetki Elçisi Kirill Barskiy, ŞİÖ'nün başta itibaren tek kutuplu düzenine alternatif olarak oluşturulduğunu hatırlatarak, "Gerçek şu ki, ŞİÖ çok kutuplu dünya düzeninin prototipi olarak kurulmuştu" ifadesini kullandı.
Rusya’nın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’ndeki (APEC) baş yetkilisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetki Elçisi Kirill Barskiy, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) kuruluş amacını ve genişleme vektörünü anlattı.
ŞİÖ'nün başta itibaren tek kutuplu düzenine alternatif olarak oluşturulduğunu anımsatan Barskiy, 1990’lı yıllarda örgütün başlıca amacının teröre karşı kolektif mücadele olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Ancak henüz yirminci yıl dönümünü kutladığımız ŞİÖ Şartı’nın ilk maddesini dikkatlice okursanız asıl ilk hedefinin “ülkeler arasında karşılıklı güven, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi” olarak ilan edildiğini göreceksiniz. Gerçek şu ki, ŞİÖ çok kutuplu dünya düzeninin prototipi olarak kurulmuştu.”
21. yüzyılın çok kutuplu dünyasında ülkelerin, çok sayıda farklı uluslararası kuruluşa katılarak ve diğer ülkelerle çeşitli ilişkiler ağı aracılığıyla ulusal çıkarlarını gerçekleştireceklerini dile getiren Rus diplomat, şu yorumda bulundu:
“Günümüzde artık pek çok ülke özellikle Batı olmak üzerinde belli bir kampa katılma, tüm yumurtaları aynı sepete koyma niyetinde değil. Bütün ülkelerle dengeli ilişkiler kurmak istiyorlar. Avrasya bölgesel alanımız da dahil olmak üzere farklı cephelerde açılan fırsatları kullanmak istiyorlar. Bu, gözlerimizin önünde şekillenmekte olan yeni uluslararası sistemin ilginç bir özelliği.”
ŞİÖ’nün, sadece üyeler sayesinde değil, gözlemci ülkeler ve diyalog ortakları sayesinde gerçekleşen mevcut genişleme dalgasının istikrarlı trend niteliğini kazandığına dikkat çeken Barskiy, “Hiç kimse Orta Doğu, Hindiçin, Güney Asya ülkelerini ŞİÖ’nün faaliyetlerine katılım konusunu gündeme getirmeye, çalışmalarına katılım başvurusunda bulunmaya zorlamıyor. Bu adımları, kendi çıkarlarına olduğu için kendileri atıyorlar” ifadesini kullandı.
Barskiy, “Hayatın kendisi, tarihsel kalkınma ve ekonomik büyüme vektörlerinin giderek doğuya ve güneye doğru kaydığını gösteriyor. ŞİÖ de tam da bu yönde genişliyor. Sanırım, ŞİÖ çok kutuplu dünya düzeninin temel direklerinden biri haline gelebilir” diye ekledi.