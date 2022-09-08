https://sputniknews.com.tr/20220908/rusya-disisleri-bakanligi-sio-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-prototipi-olarak-olusturulmustu-1060944847.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ŞİÖ, çok kutuplu dünya düzeninin prototipi olarak oluşturulmuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ŞİÖ, çok kutuplu dünya düzeninin prototipi olarak oluşturulmuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetki Elçisi Kirill Barskiy, ŞİÖ'nün başta itibaren tek kutuplu düzenine alternatif olarak oluşturulduğunu hatırlatarak, "Gerçek... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T02:09+0300

2022-09-08T02:09+0300

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Rusya’nın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği’ndeki (APEC) baş yetkilisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetki Elçisi Kirill Barskiy, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Sputnik’e verdiği demeçte, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) kuruluş amacını ve genişleme vektörünü anlattı. ŞİÖ'nün başta itibaren tek kutuplu düzenine alternatif olarak oluşturulduğunu anımsatan Barskiy, 1990’lı yıllarda örgütün başlıca amacının teröre karşı kolektif mücadele olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:21. yüzyılın çok kutuplu dünyasında ülkelerin, çok sayıda farklı uluslararası kuruluşa katılarak ve diğer ülkelerle çeşitli ilişkiler ağı aracılığıyla ulusal çıkarlarını gerçekleştireceklerini dile getiren Rus diplomat, şu yorumda bulundu:ŞİÖ’nün, sadece üyeler sayesinde değil, gözlemci ülkeler ve diyalog ortakları sayesinde gerçekleşen mevcut genişleme dalgasının istikrarlı trend niteliğini kazandığına dikkat çeken Barskiy, “Hiç kimse Orta Doğu, Hindiçin, Güney Asya ülkelerini ŞİÖ’nün faaliyetlerine katılım konusunu gündeme getirmeye, çalışmalarına katılım başvurusunda bulunmaya zorlamıyor. Bu adımları, kendi çıkarlarına olduğu için kendileri atıyorlar” ifadesini kullandı.Barskiy, “Hayatın kendisi, tarihsel kalkınma ve ekonomik büyüme vektörlerinin giderek doğuya ve güneye doğru kaydığını gösteriyor. ŞİÖ de tam da bu yönde genişliyor. Sanırım, ŞİÖ çok kutuplu dünya düzeninin temel direklerinden biri haline gelebilir” diye ekledi.

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