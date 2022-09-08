Rus uzman: Türkiye, Ukrayna çatışmasının çözümünün ana platformu olmak istiyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, Türkiye’yle Ukrayna konusunda görüş ayrılıklarının olmasına rağmen iki ülkenin işbirliğini geliştirmeye devam ettiği sözlerini değerlendiren Rus uzman Perendjiev, Moskova ve Ankara’nın Ukrayna konusu dahil yapıcı işbirliği içinde olduğunu belirtti.
Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Aleksandr Perendjiyev, Sputnik’e açıklamasında, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya ve Türkiye gerçekten pragmatik ilişkilere sahip. Moskova, ekonomik alanda, özellikle büyük projelerde Ankara ile yakın işbirliği içinde. Ukrayna’ya gelince burada hoş karşılamadığımız anlar var, misal askeri faaliyetimize zarar verebilen Bayraktar. Ama bu bazı sorunlara rağmen genel olarak Ukrayna ile ilgili sorunlar bağlamında Türkiye ile iyi işbirliği içindeyiz. En azından tahıl ihracatı veya Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması ile ilgili konulara bakmak yeterli. Rusya ve Türkiye birbirine oldukça yapıcı yaklaşıyor. Ortak paydanın olduğu noktalarda aktif olarak çalışıyoruz. Çelişkilerin olduğu noktalarda da durumu izliyor, mümkünse bu farklılıkları, ilişkilerimizi daha da kötüleştirmeden ortadan kaldırıyoruz.”
Türkiye’nin, Ukrayna’daki durumun çözümü için ana platform haline gelmek istediğini söyleyen Perendjiyev, Türkiye’nin Ukrayna çözümü konusunda daha fazlasını yapabileceğini kaydetti.
Aleksandr Perendjiyev sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'nin Ukrayna çözümü konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum. Ukrayna çatışmasının çözümü için ana platform olmak istediği açık. Lakin bu konuda Ankara’dan daha fazla ayrıntı ve etkililik görmek istiyoruz. Örneğin Zaporojye Nükleer Santrali'nin bombalanması konusunda Türkiye’den sert ve net bir kınama duymadık. Ukrayna çözümünün pratik sorunlarına daha fazla dahil olmasını görmek isterdik. Türkiye’nin bu konudaki etkinliği kesinlikle bölgedeki genel güvenliğe fayda sağlar.”