Rus uzman: Türkiye, Ukrayna çatışmasının çözümünün ana platformu olmak istiyor

“Rusya ve Türkiye gerçekten pragmatik ilişkilere sahip. Moskova, ekonomik alanda, özellikle büyük projelerde Ankara ile yakın işbirliği içinde. Ukrayna’ya gelince burada hoş karşılamadığımız anlar var, misal askeri faaliyetimize zarar verebilen Bayraktar. Ama bu bazı sorunlara rağmen genel olarak Ukrayna ile ilgili sorunlar bağlamında Türkiye ile iyi işbirliği içindeyiz. En azından tahıl ihracatı veya Karadeniz bölgesinde güvenliğin sağlanması ile ilgili konulara bakmak yeterli. Rusya ve Türkiye birbirine oldukça yapıcı yaklaşıyor. Ortak paydanın olduğu noktalarda aktif olarak çalışıyoruz. Çelişkilerin olduğu noktalarda da durumu izliyor, mümkünse bu farklılıkları, ilişkilerimizi daha da kötüleştirmeden ortadan kaldırıyoruz.”