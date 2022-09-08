https://sputniknews.com.tr/20220908/rus-askerler-ukraynada-yarali-bir-italyan-gazeteciyi-kurtardi-1060977020.html
Rus askerler Ukrayna’da yaralı bir İtalyan gazeteciyi kurtardı
Rus askerler Ukrayna’da yaralı bir İtalyan gazeteciyi kurtardı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da cephe hattında mayının patlaması sonucu yaralanan İtalyan gazeteci Mattia Sorbi’nin Rus askerler tarafından kurtarıldığını... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T18:25+0300
2022-09-08T18:25+0300
2022-09-08T18:28+0300
ukrayna krizi
rus askeri
gazeteci
italyan
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’ tarafından yapılan açıklamada, “Rus askerler olay yerinde ona ilk tıbbi yardım sağladı, sırtlarında güvenli bir yere çıkarttı ve ağır yaralı gazetecinin sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağladı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Çok sayıda şarapnel yarası bulunan Mattia Sorbi, şu anda yoğun bakımda bulunuyor, gereken tüm profesyonel tıbbi yardımı alıyor. Sağlık durumu stabil” dendi.İtalyan gazetecinin 29 Ağustos’tan itibaren Ukrayna’da çalıştığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordu üniformasını giyen iki kişinin onu cepheye götürmek vaadiyle bir taksiye bindirdiği belirtildi. Gazeteci, cephe hattına yaklaştıklarında kimliği belirsiz bu iki kişinin aniden arabayı durdurarak indiğini ve taksiciye yola devam etmesini söylediklerini, ama gösterdikleri yönde mayın tarlasının bulunduğunu söylemediklerini anlattı.Gösterilen yönde yoluna devam eden arabanın, Ukrayna ordusunun döşediği mayına basması sonucu taksici hayatını kaybederken Sorbi ağır yaralandı.Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus askerler, Ukrayna mevzilerinden yoğun ateşe rağmen ileri çıkarak Mattia Sorbi’yi yanan arabadan çıkarttı” diye kaydetti.Açıklamada, Ukrayna ordusunun, İtalyan gazetecinin ölmesini beklediği ve bu olaydan Rus ordusunu suçlayarak Batı medyasında gürültü çıkarmaya çalışacağı belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, rus askeri, gazeteci, italyan
ukrayna krizi, rus askeri, gazeteci, italyan
Rus askerler Ukrayna’da yaralı bir İtalyan gazeteciyi kurtardı
18:25 08.09.2022 (güncellendi: 18:28 08.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da cephe hattında mayının patlaması sonucu yaralanan İtalyan gazeteci Mattia Sorbi’nin Rus askerler tarafından kurtarıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ tarafından yapılan açıklamada, “Rus askerler olay yerinde ona ilk tıbbi yardım sağladı, sırtlarında güvenli bir yere çıkarttı ve ağır yaralı gazetecinin sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağladı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Çok sayıda şarapnel yarası bulunan Mattia Sorbi, şu anda yoğun bakımda bulunuyor, gereken tüm profesyonel tıbbi yardımı alıyor. Sağlık durumu stabil” dendi.
İtalyan gazetecinin 29 Ağustos’tan itibaren Ukrayna’da çalıştığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordu üniformasını giyen iki kişinin onu cepheye götürmek vaadiyle bir taksiye bindirdiği belirtildi. Gazeteci, cephe hattına yaklaştıklarında kimliği belirsiz bu iki kişinin aniden arabayı durdurarak indiğini ve taksiciye yola devam etmesini söylediklerini, ama gösterdikleri yönde mayın tarlasının bulunduğunu söylemediklerini anlattı.
Gösterilen yönde yoluna devam eden arabanın, Ukrayna ordusunun döşediği mayına basması sonucu taksici hayatını kaybederken Sorbi ağır yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus askerler, Ukrayna mevzilerinden yoğun ateşe rağmen ileri çıkarak Mattia Sorbi’yi yanan arabadan çıkarttı” diye kaydetti.
Açıklamada, Ukrayna ordusunun, İtalyan gazetecinin ölmesini beklediği ve bu olaydan Rus ordusunu suçlayarak Batı medyasında gürültü çıkarmaya çalışacağı belirtildi.