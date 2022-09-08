https://sputniknews.com.tr/20220908/rus-askerler-ukraynada-yarali-bir-italyan-gazeteciyi-kurtardi-1060977020.html

Rus askerler Ukrayna’da yaralı bir İtalyan gazeteciyi kurtardı

Rus askerler Ukrayna’da yaralı bir İtalyan gazeteciyi kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da cephe hattında mayının patlaması sonucu yaralanan İtalyan gazeteci Mattia Sorbi’nin Rus askerler tarafından kurtarıldığını... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T18:25+0300

2022-09-08T18:25+0300

2022-09-08T18:28+0300

ukrayna krizi

rus askeri

gazeteci

italyan

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı’ tarafından yapılan açıklamada, “Rus askerler olay yerinde ona ilk tıbbi yardım sağladı, sırtlarında güvenli bir yere çıkarttı ve ağır yaralı gazetecinin sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağladı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Çok sayıda şarapnel yarası bulunan Mattia Sorbi, şu anda yoğun bakımda bulunuyor, gereken tüm profesyonel tıbbi yardımı alıyor. Sağlık durumu stabil” dendi.İtalyan gazetecinin 29 Ağustos’tan itibaren Ukrayna’da çalıştığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna ordu üniformasını giyen iki kişinin onu cepheye götürmek vaadiyle bir taksiye bindirdiği belirtildi. Gazeteci, cephe hattına yaklaştıklarında kimliği belirsiz bu iki kişinin aniden arabayı durdurarak indiğini ve taksiciye yola devam etmesini söylediklerini, ama gösterdikleri yönde mayın tarlasının bulunduğunu söylemediklerini anlattı.Gösterilen yönde yoluna devam eden arabanın, Ukrayna ordusunun döşediği mayına basması sonucu taksici hayatını kaybederken Sorbi ağır yaralandı.Rusya Savunma Bakanlığı, “Rus askerler, Ukrayna mevzilerinden yoğun ateşe rağmen ileri çıkarak Mattia Sorbi’yi yanan arabadan çıkarttı” diye kaydetti.Açıklamada, Ukrayna ordusunun, İtalyan gazetecinin ölmesini beklediği ve bu olaydan Rus ordusunu suçlayarak Batı medyasında gürültü çıkarmaya çalışacağı belirtildi.

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ukrayna krizi, rus askeri, gazeteci, italyan