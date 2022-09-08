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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/politico-avrupa-birligi-artik-rusyaya-karsi-ek-yaptirimlar-dusunmuyor-1060974466.html
Politico: Avrupa Birliği artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar düşünmüyor
Politico: Avrupa Birliği artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar düşünmüyor
Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nde (AB) yetkililerin artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulamayı düşünmediğini yazdı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:46+0300
2022-09-08T17:46+0300
ukrayna krizi
ab
rusya
yaptırım
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Politico gazetesine konuşan üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, AB’nin şu anda yaptırımları düşünecek halde olmadığı ifade edildi.Diplomatın yaptığı açıklamalardan alıntı yapılan yazıda, “İştah zayıfladı. Her bir (yaptırım) paketiyle işler daha da zorlaşıyor” denildi. Adı verilmeyen diplomat ayrıca Macaristan'ın geleceğe dönük yaptırım paketine ilişkin kararı engelleyebileceğine dair endişeler olduğunu dile getirdi.Rusya'ya AB'den daha fazla zarar verecek önlemleri bulmanın giderek zorlaştığı kaydedilen yazıda, “Bir ‘memnuniyetsizlik kışı’ ile karşı karşıya kalabiliriz. Mevcut enerji krizi, siyasi sonuçlardan korktukları için tüm siyasi liderleri sinirlendiriyor. Birçok ülkede hükümetlerin ayakta kalması söz konusu” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı İrina Mudraya’nın, yetkilileri yaptırım uygulanan Rusların mal varlıklarına el koymaya ikna etmek için eylül ayında ABD ve Avrupa ülkelerinin başkentlerini ziyaret edeceğine dikkat çekilen yazıda, ancak söz konusu devletlerin yetkililerinin kendisine varlıkların egemen dokunulmazlığına ilişkin yasal engellere işaret ettiğini söylediği kaydedildi.İki diplomatın, yine de bazı ülkelerin gelecekte olası bir yaptırım turunu hala desteklediklerini ileri sürdüğü, gelecek yaptırımların Rus nükleer endüstrisini, bulut hizmetlerini, kripto para birimlerini ve diğer teknolojileri hedef alabileceği ifade ediliyor.
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ab, rusya, yaptırım
ab, rusya, yaptırım

Politico: Avrupa Birliği artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar düşünmüyor

17:46 08.09.2022
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Sputnik
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Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nde (AB) yetkililerin artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulamayı düşünmediğini yazdı.
Politico gazetesine konuşan üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, AB’nin şu anda yaptırımları düşünecek halde olmadığı ifade edildi.
Diplomatın yaptığı açıklamalardan alıntı yapılan yazıda, “İştah zayıfladı. Her bir (yaptırım) paketiyle işler daha da zorlaşıyor” denildi. Adı verilmeyen diplomat ayrıca Macaristan'ın geleceğe dönük yaptırım paketine ilişkin kararı engelleyebileceğine dair endişeler olduğunu dile getirdi.
Rusya'ya AB'den daha fazla zarar verecek önlemleri bulmanın giderek zorlaştığı kaydedilen yazıda, “Bir ‘memnuniyetsizlik kışı’ ile karşı karşıya kalabiliriz. Mevcut enerji krizi, siyasi sonuçlardan korktukları için tüm siyasi liderleri sinirlendiriyor. Birçok ülkede hükümetlerin ayakta kalması söz konusu” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı İrina Mudraya’nın, yetkilileri yaptırım uygulanan Rusların mal varlıklarına el koymaya ikna etmek için eylül ayında ABD ve Avrupa ülkelerinin başkentlerini ziyaret edeceğine dikkat çekilen yazıda, ancak söz konusu devletlerin yetkililerinin kendisine varlıkların egemen dokunulmazlığına ilişkin yasal engellere işaret ettiğini söylediği kaydedildi.
İki diplomatın, yine de bazı ülkelerin gelecekte olası bir yaptırım turunu hala desteklediklerini ileri sürdüğü, gelecek yaptırımların Rus nükleer endüstrisini, bulut hizmetlerini, kripto para birimlerini ve diğer teknolojileri hedef alabileceği ifade ediliyor.
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