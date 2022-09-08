https://sputniknews.com.tr/20220908/politico-avrupa-birligi-artik-rusyaya-karsi-ek-yaptirimlar-dusunmuyor-1060974466.html

Politico: Avrupa Birliği artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar düşünmüyor

Politico: Avrupa Birliği artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar düşünmüyor

Politico gazetesi, Avrupa Birliği’nde (AB) yetkililerin artık Rusya'ya karşı ek yaptırımlar uygulamayı düşünmediğini yazdı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:46+0300

2022-09-08T17:46+0300

2022-09-08T17:46+0300

ukrayna krizi

ab

rusya

yaptırım

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Politico gazetesine konuşan üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına atıfta bulunulan haberde, AB’nin şu anda yaptırımları düşünecek halde olmadığı ifade edildi.Diplomatın yaptığı açıklamalardan alıntı yapılan yazıda, “İştah zayıfladı. Her bir (yaptırım) paketiyle işler daha da zorlaşıyor” denildi. Adı verilmeyen diplomat ayrıca Macaristan'ın geleceğe dönük yaptırım paketine ilişkin kararı engelleyebileceğine dair endişeler olduğunu dile getirdi.Rusya'ya AB'den daha fazla zarar verecek önlemleri bulmanın giderek zorlaştığı kaydedilen yazıda, “Bir ‘memnuniyetsizlik kışı’ ile karşı karşıya kalabiliriz. Mevcut enerji krizi, siyasi sonuçlardan korktukları için tüm siyasi liderleri sinirlendiriyor. Birçok ülkede hükümetlerin ayakta kalması söz konusu” ifadeleri kullanıldı.Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı İrina Mudraya’nın, yetkilileri yaptırım uygulanan Rusların mal varlıklarına el koymaya ikna etmek için eylül ayında ABD ve Avrupa ülkelerinin başkentlerini ziyaret edeceğine dikkat çekilen yazıda, ancak söz konusu devletlerin yetkililerinin kendisine varlıkların egemen dokunulmazlığına ilişkin yasal engellere işaret ettiğini söylediği kaydedildi.İki diplomatın, yine de bazı ülkelerin gelecekte olası bir yaptırım turunu hala desteklediklerini ileri sürdüğü, gelecek yaptırımların Rus nükleer endüstrisini, bulut hizmetlerini, kripto para birimlerini ve diğer teknolojileri hedef alabileceği ifade ediliyor.

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