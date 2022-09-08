https://sputniknews.com.tr/20220908/park-halindeki-otomobillere-carpan-aractaki-suruculer-yer-degistirdi-1060955631.html
Park halindeki otomobillere çarpan araçtaki sürücüler yer değiştirdi
Park halindeki otomobillere çarpan araçtaki sürücüler yer değiştirdi
Bursa'da kaza yapan kadın sürücü, otomobillere çarptıktan sonra arabadan indi. Kadın sürücü, yan koltukta oturan kişi ile yer değiştirdi. İkili yer değiştikten... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:30+0300
2022-09-08T11:30+0300
2022-09-08T11:30+0300
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bursa
kaza
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Bursa’da bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrasında kadın sürücü araçtan indi, direksiyona yan koltuktaki erkek sürücü geçti.Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan sonra kaçıp gittikleri görülen iki sürücü aranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-orman-yangini-ihbarina-giden-arazoz-kaza-yapti-4-yarali-1060583645.html
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türkiye, bursa, kaza
Park halindeki otomobillere çarpan araçtaki sürücüler yer değiştirdi
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Bursa'da kaza yapan kadın sürücü, otomobillere çarptıktan sonra arabadan indi. Kadın sürücü, yan koltukta oturan kişi ile yer değiştirdi. İkili yer değiştikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Bursa’da bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrasında kadın sürücü araçtan indi, direksiyona yan koltuktaki erkek sürücü geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan sonra kaçıp gittikleri görülen iki sürücü aranıyor.