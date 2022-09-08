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Park halindeki otomobillere çarpan araçtaki sürücüler yer değiştirdi
Park halindeki otomobillere çarpan araçtaki sürücüler yer değiştirdi
Bursa'da kaza yapan kadın sürücü, otomobillere çarptıktan sonra arabadan indi. Kadın sürücü, yan koltukta oturan kişi ile yer değiştirdi. İkili yer değiştikten... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
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bursa
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Bursa’da bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrasında kadın sürücü araçtan indi, direksiyona yan koltuktaki erkek sürücü geçti.Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan sonra kaçıp gittikleri görülen iki sürücü aranıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220830/izmirde-orman-yangini-ihbarina-giden-arazoz-kaza-yapti-4-yarali-1060583645.html
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türkiye, bursa, kaza
türkiye, bursa, kaza

Park halindeki otomobillere çarpan araçtaki sürücüler yer değiştirdi

11:30 08.09.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMURKadın sürücü kaza yaptı, direksiyona erkek geçti
Kadın sürücü kaza yaptı, direksiyona erkek geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA / ABDULLAH UĞUR - ALİ KAMUR
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Bursa'da kaza yapan kadın sürücü, otomobillere çarptıktan sonra arabadan indi. Kadın sürücü, yan koltukta oturan kişi ile yer değiştirdi. İkili yer değiştikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Bursa’da bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrasında kadın sürücü araçtan indi, direksiyona yan koltuktaki erkek sürücü geçti.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan sonra kaçıp gittikleri görülen iki sürücü aranıyor.
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