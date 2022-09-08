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Oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medyadan hakaret eden kişiye para cezası
Oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medyadan hakaret eden kişiye para cezası
Pelin Akil Altan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Habip B., ‘sesli, yazılı... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T15:50+0300
2022-09-08T15:56+0300
pelin akil
yaşam
oyuncu
hakaret davası
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Oyuncu Pelin Akil Altan'ın, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Tarafların uzlaşmadığını kaydeden savcılık, Habip B.’nin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.‘Mesajları ben atmadım’ diyerek kendini savunduBasit yargılama usulüyle görülen dava, karara bağlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., “Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem” diyerek suçlamayı kabul etmedi.Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi. Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.‘Sözleri onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte’Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.
https://sputniknews.com.tr/20220614/pelin-akile-sosyal-medyadan-hakaret-eden-takipcisine-hapis-talebi-1057400399.html
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pelin akil, oyuncu, hakaret davası
pelin akil, oyuncu, hakaret davası

Oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medyadan hakaret eden kişiye para cezası

15:50 08.09.2022 (güncellendi: 15:56 08.09.2022)
© İHAPelin Akil Altan
Pelin Akil Altan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
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Pelin Akil Altan'a sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderdiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Habip B., ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Oyuncu Pelin Akil Altan'ın, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı. Tarafların uzlaşmadığını kaydeden savcılık, Habip B.’nin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

‘Mesajları ben atmadım’ diyerek kendini savundu

Basit yargılama usulüyle görülen dava, karara bağlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., “Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım. Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum. Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem” diyerek suçlamayı kabul etmedi.
Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi. Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.

‘Sözleri onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte’

Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.
Pelin Akil - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
YAŞAM
Oyuncu Pelin Akil'e sosyal medyadan hakaret eden takipçisine hapis talebi
14 Haziran , 14:05
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