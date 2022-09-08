https://sputniknews.com.tr/20220908/oyuncu-ali-surmelinin-annesi-intihar-etti-1060966260.html
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T14:15+0300
2022-09-08T14:15+0300
2022-09-08T14:17+0300
yaşam
ali sürmeli
oyuncu
intihar
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Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20200928/oyuncu-ali-surmeli-hastaneye-kaldirildi-1042924558.html
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ali sürmeli, oyuncu, intihar
ali sürmeli, oyuncu, intihar
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti
14:15 08.09.2022 (güncellendi: 14:17 08.09.2022) Abone ol
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen 82 yaşındaki Akçe Sürmeli, bahçesinde bulunan ağaca iple kendisini astı. Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.