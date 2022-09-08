https://sputniknews.com.tr/20220908/obama-ciftinin-resmi-portreleri-beyaz-sarayda-tanitildi-1060945307.html

Obama çiftinin resmi portreleri Beyaz Saray'da tanıtıldı

Obama çiftinin resmi portreleri Beyaz Saray'da tanıtıldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın resmi portrelerinin tanıtımı için Beyaz Saray'da tören düzenlendi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T02:24+0300

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dünya

beyaz saray

abd

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ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın resmi portreleri, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle tanıtıldı.Beyaz Saray'da gerçekleştirilen, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın da iştirak ettiği törende, Obama çiftine katılımcıların ilgisi yoğun oldu.ABD Başkanı Biden, yaptığı konuşmada, Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, "Barack Obama yönetiminde 8 yıl görev yapmaktan başka bir şey beni başkanlığa daha iyi hazırlayamazdı" diye konuştu.TBiden'ın Obama çiftinden övgüyle bahsettiği konuşmanın ardından Michelle ve Barack Obama aynı anda portrelerinin üzerindeki örtüyü indirdi.Barack Obama da yaptığı konuşmada, Biden'dan övgüyle bahsetti ve Biden'ı "gerçek bir dost ve ortak" olarak nitelendirdi.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Barack Obama'nın portresini Robert McCurdy, Michelle Obama'nın portresini ise Sharon Sprung çizdi.Biden: Beyaz Saray portrelerini sergilemek benim için bir onurduBiden Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise, Obama çiftin ABD halkının korku yükünün kaldırılmasına yardımcı olduklarını belirterek, "Bu, Obama başkanlığının tarihe hediyesi. Ve kişisel olarak hissettiğim bir hediye. Bugün Beyaz Saray portrelerini sergilemek benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

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