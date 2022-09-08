Obama çiftinin resmi portreleri Beyaz Saray'da tanıtıldı
02:24 08.09.2022 (güncellendi: 02:27 08.09.2022)
© AP Photo / Andrew HarnikABD'nin 44. Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın resmi portreleri, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle tanıtıldı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın resmi portrelerinin tanıtımı için Beyaz Saray'da tören düzenlendi.
ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın resmi portreleri, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle tanıtıldı.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilen, ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın da iştirak ettiği törende, Obama çiftine katılımcıların ilgisi yoğun oldu.
The Obama portraits unveiled: pic.twitter.com/PTWUQelpnu— Eugene Daniels (@EugeneDaniels2) September 7, 2022
ABD Başkanı Biden, yaptığı konuşmada, Obama döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü anımsatarak, "Barack Obama yönetiminde 8 yıl görev yapmaktan başka bir şey beni başkanlığa daha iyi hazırlayamazdı" diye konuştu.
Barack and Michelle helped lift the American people's burden of fear with the blessing of hope.— President Biden (@POTUS) September 7, 2022
That’s the gift of the Obama presidency to history. And it’s a gift I felt personally. It was my honor to unveil their White House portraits today. pic.twitter.com/YFTa5RPFx1
TBiden'ın Obama çiftinden övgüyle bahsettiği konuşmanın ardından Michelle ve Barack Obama aynı anda portrelerinin üzerindeki örtüyü indirdi.
Barack Obama da yaptığı konuşmada, Biden'dan övgüyle bahsetti ve Biden'ı "gerçek bir dost ve ortak" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Barack Obama'nın portresini Robert McCurdy, Michelle Obama'nın portresini ise Sharon Sprung çizdi.
Biden: Beyaz Saray portrelerini sergilemek benim için bir onurdu
Biden Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise, Obama çiftin ABD halkının korku yükünün kaldırılmasına yardımcı olduklarını belirterek, "Bu, Obama başkanlığının tarihe hediyesi. Ve kişisel olarak hissettiğim bir hediye. Bugün Beyaz Saray portrelerini sergilemek benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.