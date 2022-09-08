https://sputniknews.com.tr/20220908/motorine-indirim-geldi-1060952387.html
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Motorinin litre fiyatına 1 lira 13 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatına yansıdı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T09:43+0300
2022-09-08T09:43+0300
2022-09-08T09:43+0300
ekonomi
motorin
benzin istasyonu
indirim
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Akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan zamların ardından bugün indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 13 kuruş düştü. İndirim pompa fiyatına yansıdı.Son indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresinin ortalama satış fiyatı 24.86 liraya geriledi.Salı günü benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti. Dün ise motorine 77 kuruşluk zam yapılmıştı.Bugün benzin fiyatlarında bir değişim olmazken ortalama litre satış fiyatı 19.23 lira oldu.
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motorin, benzin istasyonu, indirim
motorin, benzin istasyonu, indirim
Motorine indirim geldi
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Motorinin litre fiyatına 1 lira 13 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatına yansıdı.
Akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan zamların ardından bugün indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 13 kuruş düştü. İndirim pompa fiyatına yansıdı.
Son indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresinin ortalama satış fiyatı 24.86 liraya geriledi.
Salı günü benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti. Dün ise motorine 77 kuruşluk zam yapılmıştı.
Bugün benzin fiyatlarında bir değişim olmazken ortalama litre satış fiyatı 19.23 lira oldu.