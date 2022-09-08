https://sputniknews.com.tr/20220908/motorine-indirim-geldi-1060952387.html

Motorine indirim geldi

Motorine indirim geldi

Motorinin litre fiyatına 1 lira 13 kuruşluk indirim geldi. İndirim pompa fiyatına yansıdı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T09:43+0300

2022-09-08T09:43+0300

2022-09-08T09:43+0300

ekonomi

motorin

benzin istasyonu

indirim

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Akaryakıt fiyatlarına üst üste yapılan zamların ardından bugün indirim geldi. Motorinin litre fiyatı 1 lira 13 kuruş düştü. İndirim pompa fiyatına yansıdı.Son indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresinin ortalama satış fiyatı 24.86 liraya geriledi.Salı günü benzinin litresine 55 motorinin litresine ise 69 kuruşluk zam gelmişti. Dün ise motorine 77 kuruşluk zam yapılmıştı.Bugün benzin fiyatlarında bir değişim olmazken ortalama litre satış fiyatı 19.23 lira oldu.

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Sputnik Türkiye

motorin, benzin istasyonu, indirim