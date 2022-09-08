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https://sputniknews.com.tr/20220908/mersindeki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1060958498.html
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: 'Yangından etkilenen bir kişinin durumu ağır'
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: 'Yangından etkilenen bir kişinin durumu ağır'
Mersin Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolu trafiğe açıldı. Gülnar ve Silifke... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T12:11+0300
2022-09-08T12:47+0300
türkiye
mersin
orman
orman yangını
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Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve farklı illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile devam ediyor.Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, 2 site, 2 otelde 1025 vatandaş tahliye edildi.Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.'Tüm ihtimaller değerlendiriliyor'Vali Pehlivan, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:Sağlık Bakanı Koca: 1 kişinin durumu ağırSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20220908/alanyada-orman-yangini-cikti-1060953505.html
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mersin, orman, orman yangını
mersin, orman, orman yangını

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı: 'Yangından etkilenen bir kişinin durumu ağır'

12:11 08.09.2022 (güncellendi: 12:47 08.09.2022)
© İHAMersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
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Mersin Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolu trafiğe açıldı. Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 1025 kişi tahliye edildi. Sağlık Bakanı Koca yangından etkilenen bir kişinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve farklı illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, 15 dozer, 25 TOMA ve 850 personel ile devam ediyor.
Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, 2 site, 2 otelde 1025 vatandaş tahliye edildi.
Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

'Tüm ihtimaller değerlendiriliyor'

Vali Pehlivan, yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda 'kesin şu sebeple olmuştur' diye henüz diyemiyoruz ama üzerinde ilgili arkadaşlarımız, ekiplerimiz çalışıyorlar. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Şu anda o yönlü bir tespit söz konusu değil ama çok yönlü değerlendiriliyor. İlgili ekiplerimiz, araştırmalarını, çalışmalarını yapıyorlar."
Alanya'da orman yangını çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
TÜRKİYE
Alanya'da orman yangını çıktı
10:28

Sağlık Bakanı Koca: 1 kişinin durumu ağır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, 8 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınından etkilenen kişilerin sağlık durumlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor."
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