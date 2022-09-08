https://sputniknews.com.tr/20220908/mebden-yeni-karar-okullara-ogretmen-normu-verilebilmesi-icin-gerekli-ogrenci-sayisi-azaltildi-1060952978.html
MEB'den yeni karar: Okullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı
MEB'den yeni karar: Okullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ana sınıfı, ilkokul ve liselere yönelik, yönetmelikte değişen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre okullara öğretmen... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T10:03+0300
2022-09-08T10:03+0300
2022-09-08T10:03+0300
türkiye
okul
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
mahmut özer
ilkokul
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MEB’in Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelik kararına göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin düzenleme de yapıldı. Alınan karara göre 5 öğrencisi olan anasınıflarına öğretmen normu verilebilecek ve öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açılabilecek.'5’ten az 20’den fazla olmamak üzere'MEB’in almış olduğu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğrenci sayısı 5’ten az, 20’den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecek.Öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek. Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecek.
https://sputniknews.com.tr/20220905/bakan-ozer-yeni-ogretmen-istihdami-olacak-1060817973.html
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okul, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, ilkokul
okul, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer, ilkokul
MEB'den yeni karar: Okullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ana sınıfı, ilkokul ve liselere yönelik, yönetmelikte değişen kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre okullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı.
MEB’in Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmelik kararına göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde anasınıfı ve ilkokullara öğretmen normu verilebilmesi için gerekli öğrenci sayısı azaltıldı. Aynı zamanda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının norm kadrolarına ilişkin düzenleme de yapıldı. Alınan karara göre 5 öğrencisi olan anasınıflarına öğretmen normu verilebilecek ve öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açılabilecek.
'5’ten az 20’den fazla olmamak üzere'
MEB’in almış olduğu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Öğrenci sayısı 5’ten az, 20’den fazla olmamak üzere, açılan ana sınıflarında oluşturulan her grup için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilecek.
Öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul açılabilecek ve öğretmen normu tahsis edilecek. Bilim ve sanat merkezi binasında açılan anaokullarına müdür norm kadrosu verilmeyecek.