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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/macaristan-basbakani-orban-avrupanin-uyguladigi-11-bin-yaptirim-rusyayi-zayiflatamadi--1060970513.html
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın uyguladığı 11 bin yaptırım Rusya'yı zayıflatamadı
Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın uyguladığı 11 bin yaptırım Rusya'yı zayıflatamadı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı 11 bin yaptırımın başarısız olduğunu ve Avrupa'daki ülkelerin enerji kıtlığı riskiyle karşı... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T16:17+0300
2022-09-08T16:20+0300
macaristan
avrupa'da enerji krizi
viktor orban
rusya
enerji
avrupa
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Orban, "Yaptırımlar ve çatışmalar nedeniyle Avrupa, enerjisiz kalabilir. Rusya'ya karşı 11 bin yaptırım uygulandı ancak Rusya'yı zayıflatma girişimleri başarısız oldu" dedi. Artan enflasyonun ve enerji açığının Avrupa'ya diz çöktürebileceğinin altını çizen ama Macaristan'ın enerji kıtlığı tehdidiyle karşı karşıya olmadığını kaydeden Orban, ülkedeki enerjinin herkese yeteceğini belirtti. Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas da, "AB'nin yaptırım politikası istenen etkiyi sağlamadı ve enerji fiyatları arttı" ifadelerini kullandı.
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macaristan, viktor orban, rusya, enerji, avrupa
macaristan, viktor orban, rusya, enerji, avrupa

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın uyguladığı 11 bin yaptırım Rusya'yı zayıflatamadı

16:17 08.09.2022 (güncellendi: 16:20 08.09.2022)
© AFP 2022 / ALEX HALADAVictor Orban
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı 11 bin yaptırımın başarısız olduğunu ve Avrupa'daki ülkelerin enerji kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Orban, "Yaptırımlar ve çatışmalar nedeniyle Avrupa, enerjisiz kalabilir. Rusya'ya karşı 11 bin yaptırım uygulandı ancak Rusya'yı zayıflatma girişimleri başarısız oldu" dedi.
Artan enflasyonun ve enerji açığının Avrupa'ya diz çöktürebileceğinin altını çizen ama Macaristan'ın enerji kıtlığı tehdidiyle karşı karşıya olmadığını kaydeden Orban, ülkedeki enerjinin herkese yeteceğini belirtti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas da, "AB'nin yaptırım politikası istenen etkiyi sağlamadı ve enerji fiyatları arttı" ifadelerini kullandı.
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