https://sputniknews.com.tr/20220908/macaristan-basbakani-orban-avrupanin-uyguladigi-11-bin-yaptirim-rusyayi-zayiflatamadi--1060970513.html

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın uyguladığı 11 bin yaptırım Rusya'yı zayıflatamadı

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'nın uyguladığı 11 bin yaptırım Rusya'yı zayıflatamadı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı 11 bin yaptırımın başarısız olduğunu ve Avrupa'daki ülkelerin enerji kıtlığı riskiyle karşı... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T16:17+0300

2022-09-08T16:17+0300

2022-09-08T16:20+0300

macaristan

avrupa'da enerji krizi

viktor orban

rusya

enerji

avrupa

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Orban, "Yaptırımlar ve çatışmalar nedeniyle Avrupa, enerjisiz kalabilir. Rusya'ya karşı 11 bin yaptırım uygulandı ancak Rusya'yı zayıflatma girişimleri başarısız oldu" dedi. Artan enflasyonun ve enerji açığının Avrupa'ya diz çöktürebileceğinin altını çizen ama Macaristan'ın enerji kıtlığı tehdidiyle karşı karşıya olmadığını kaydeden Orban, ülkedeki enerjinin herkese yeteceğini belirtti. Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas da, "AB'nin yaptırım politikası istenen etkiyi sağlamadı ve enerji fiyatları arttı" ifadelerini kullandı.

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macaristan, viktor orban, rusya, enerji, avrupa