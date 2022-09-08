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https://sputniknews.com.tr/20220908/letgodan-6-ay-6-bin-kilometre-siniri-karari-1060946637.html
Letgo’dan ‘6 ay 6 bin kilometre sınırı’ kararı
Letgo’dan ‘6 ay 6 bin kilometre sınırı’ kararı
Letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, "Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç sektörünü, tüketicinin çıkarlarını korumak amacıyla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T03:24+0300
2022-09-08T03:27+0300
türkiye
tuluy noyan
letgo
araç
düzenleme
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Letgo, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç sektörünü, tüketicinin çıkarlarını korumak amacıyla devreye aldığı yeni düzenleme doğrultusunda 6 ay 6 bin kilometre sınırına uygun olmayan hiçbir aracı artık satın almayacağını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Noyan, otoplus'taki tüm süreçleri yeni mevzuata uygun olarak yeniden ve çok hızlı bir şekilde düzenlediklerini belirtti.İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan firmalara yönelik getirilen, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmamış olan araçların satışının yapılamayacağına dair yürürlüğe giren yeni düzenleme hakkında görüş veren Noyan, şunları kaydetti:Mevcut düzenlemeleri otoplus'ın fiziki merkezlerinin yanı sıra dijital kanalları üzerinden de gerçekleştirdiklerini belirten Noyan, "En kısa zamanda dijital platformumuzdaki güncellemeleri tamamlayarak platformumuzun işleyişini 6 ay 6 bin kilometre sınırına uyumlu hale getireceğiz. Güncellemeler tamamlandığında tüm kullanıcılarımızı bu konu hakkında daha net bir şekilde bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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tuluy noyan, letgo, araç, düzenleme
tuluy noyan, letgo, araç, düzenleme

Letgo’dan ‘6 ay 6 bin kilometre sınırı’ kararı

03:24 08.09.2022 (güncellendi: 03:27 08.09.2022)
letgo
letgo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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Letgo Araba Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü Tuluy Noyan, "Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç sektörünü, tüketicinin çıkarlarını korumak amacıyla devreye aldığı yeni düzenleme doğrultusunda 6 ay 6 bin kilometre sınırına uygun olmayan hiçbir aracı artık satın almıyoruz" ifadelerini kullandı.
Letgo, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç sektörünü, tüketicinin çıkarlarını korumak amacıyla devreye aldığı yeni düzenleme doğrultusunda 6 ay 6 bin kilometre sınırına uygun olmayan hiçbir aracı artık satın almayacağını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Noyan, otoplus'taki tüm süreçleri yeni mevzuata uygun olarak yeniden ve çok hızlı bir şekilde düzenlediklerini belirtti.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan firmalara yönelik getirilen, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmamış olan araçların satışının yapılamayacağına dair yürürlüğe giren yeni düzenleme hakkında görüş veren Noyan, şunları kaydetti:
"Araç alım-satımındaki tüm süreçlerimizi düzenleme yürürlüğe girer girmez yeni çıkan yönetmeliğe cevap verecek biçimde hayata geçirdik. otoplus olarak, otomobil ve ikinci el araç sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç sektörünü, tüketicinin çıkarlarını korumak amacıyla devreye aldığı yeni düzenleme doğrultusunda 6 ay 6 bin kilometre sınırına uygun olmayan hiçbir aracı artık satın almıyoruz. Diğer taraftan, envanterimizde bulunan ve yeni sınıra uygun olmayan tüm araçların satışını geçiş sürecinin sonu olan 15 Eylül tarihine kadar tamamlamayı hedefliyoruz. otoplus olarak bundan sonraki süreçte de araba alım satımında yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek ve bu süreci hiç olmadığı kadar güvenli hale getirmek için, her zaman olduğu gibi tüm regülasyonlara uygun bir şekilde faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz."
Mevcut düzenlemeleri otoplus'ın fiziki merkezlerinin yanı sıra dijital kanalları üzerinden de gerçekleştirdiklerini belirten Noyan, "En kısa zamanda dijital platformumuzdaki güncellemeleri tamamlayarak platformumuzun işleyişini 6 ay 6 bin kilometre sınırına uyumlu hale getireceğiz. Güncellemeler tamamlandığında tüm kullanıcılarımızı bu konu hakkında daha net bir şekilde bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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