Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW707583 Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.