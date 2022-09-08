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Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T00:43+0300
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konya
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kavga
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Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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konya, trafik, kavga
konya, trafik, kavga

Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

00:43 08.09.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW707583Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yaralılardan 2'si kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA / İBRAHİM YETKİN-AW707583
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Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.
Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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