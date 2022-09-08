https://sputniknews.com.tr/20220908/konyada-trafikte-yol-verme-kavgasi-2-olu-3-yarali-1060939042.html
Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T00:43+0300
2022-09-08T00:43+0300
2022-09-08T00:43+0300
türkiye
konya
trafik
kavga
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Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.
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konya, trafik, kavga
Konya'da trafikte yol verme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.
Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.