https://sputniknews.com.tr/20220908/kira-fiyatlarini-borsa-yontemi-ile-yukseltiyorlar-kayit-altina-alin-ve-cimere-sikayet-edin-1060952499.html

Kira fiyatlarını borsa yöntemi ile yükseltiyorlar: 'Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edin'

Kira fiyatlarını borsa yöntemi ile yükseltiyorlar: 'Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edin'

Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçıları harekete geçirdi. Emlakçılar, her bölgede taban fiyat belirliyor... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T09:46+0300

2022-09-08T09:46+0300

2022-09-08T09:46+0300

ekonomi

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zam

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Kiralara getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fırsatçılar farklı yöntemler denemeye başladı.Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına da izin vermiyor.Fiyatlar nasıl yükseliyor?Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.Emlakçılar kiracıları da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.'70 yıllık daire 22 bin lira'İstanbul'un Beşiktaş semtinde fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı iddia edilen haberde, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artışa dikkat çekildi. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL iken bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatının 22 bin TL'ye yükseltildiği öne sürüldü.Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edinTüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fırsatçıların olabileceğini söyledi. Bu tür davranışlara şiddetle karşı olduklarını belirten Akdoğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.Akdoğan, "Konut arzında yaşanan sorunu fırsatçılığa döken emlakçılar var. Bu meslek etiğine aykırı. Tasvip etmemiz mümkün değil" dedi. Ev sahiplerine ulaşıp fiyat artışı yönünde baskı yapan emlakçılarla geçen diyalogların bir şekilde kayıt altına alınması gerektiğini anlatan Akdoğan, "Vatandaşlar da bu fırsatçılığa geçit vermesin. Benim önerim bu görüşmeleri whatsApp üzerinden yapsınlar. Ardından da ellerindeki yazışmalarla hem Ticaret Bakanlığı'na hem de CİMER'e şikâyette bulunsunlar" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220907/kiraci-silahla-ev-sahibini-oldurdu-1060905613.html

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