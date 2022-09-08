Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220908/kira-fiyatlarini-borsa-yontemi-ile-yukseltiyorlar-kayit-altina-alin-ve-cimere-sikayet-edin-1060952499.html
Kira fiyatlarını borsa yöntemi ile yükseltiyorlar: 'Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edin'
Kira fiyatlarını borsa yöntemi ile yükseltiyorlar: 'Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edin'
Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçıları harekete geçirdi. Emlakçılar, her bölgede taban fiyat belirliyor... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T09:46+0300
2022-09-08T09:46+0300
ekonomi
kiracı
ev sahibi
kira
kira bedeli
enflasyon
emlak
emlak fiyatları
emlakçı
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048359829_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c56d542f12794693172f2823ed2c3d21.jpg
Kiralara getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fırsatçılar farklı yöntemler denemeye başladı.Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına da izin vermiyor.Fiyatlar nasıl yükseliyor?Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.Emlakçılar kiracıları da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.'70 yıllık daire 22 bin lira'İstanbul'un Beşiktaş semtinde fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı iddia edilen haberde, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artışa dikkat çekildi. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL iken bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatının 22 bin TL'ye yükseltildiği öne sürüldü.Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edinTüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fırsatçıların olabileceğini söyledi. Bu tür davranışlara şiddetle karşı olduklarını belirten Akdoğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.Akdoğan, "Konut arzında yaşanan sorunu fırsatçılığa döken emlakçılar var. Bu meslek etiğine aykırı. Tasvip etmemiz mümkün değil" dedi. Ev sahiplerine ulaşıp fiyat artışı yönünde baskı yapan emlakçılarla geçen diyalogların bir şekilde kayıt altına alınması gerektiğini anlatan Akdoğan, "Vatandaşlar da bu fırsatçılığa geçit vermesin. Benim önerim bu görüşmeleri whatsApp üzerinden yapsınlar. Ardından da ellerindeki yazışmalarla hem Ticaret Bakanlığı'na hem de CİMER'e şikâyette bulunsunlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/kiraci-silahla-ev-sahibini-oldurdu-1060905613.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1048359829_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_69afd0844b154f7734032bb7811d6997.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kiracı, ev sahibi , kira, kira bedeli, enflasyon, emlak, emlak fiyatları, emlakçı, zam
kiracı, ev sahibi , kira, kira bedeli, enflasyon, emlak, emlak fiyatları, emlakçı, zam

Kira fiyatlarını borsa yöntemi ile yükseltiyorlar: 'Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edin'

09:46 08.09.2022
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanması fırsatçıları harekete geçirdi. Emlakçılar, her bölgede taban fiyat belirliyor. Dairesini kiralayacak ev sahiplerini de buna ikna ediyor. Böylece kiralık ev fiyatları borsa gibi yükseliyor.
Kiralara getirilen yüzde 25 sınırına rağmen fırsatçılar farklı yöntemler denemeye başladı.
Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre, her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına da izin vermiyor.

Fiyatlar nasıl yükseliyor?

Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor. Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.
Emlakçılar kiracıları da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyerek kandırıyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.

'70 yıllık daire 22 bin lira'

İstanbul'un Beşiktaş semtinde fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı iddia edilen haberde, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artışa dikkat çekildi. Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL iken bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatının 22 bin TL'ye yükseltildiği öne sürüldü.

Kayıt altına alın ve CİMER'e şikayet edin

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de fırsatçıların olabileceğini söyledi. Bu tür davranışlara şiddetle karşı olduklarını belirten Akdoğan, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.
Akdoğan, "Konut arzında yaşanan sorunu fırsatçılığa döken emlakçılar var. Bu meslek etiğine aykırı. Tasvip etmemiz mümkün değil" dedi.

Ev sahiplerine ulaşıp fiyat artışı yönünde baskı yapan emlakçılarla geçen diyalogların bir şekilde kayıt altına alınması gerektiğini anlatan Akdoğan, "Vatandaşlar da bu fırsatçılığa geçit vermesin. Benim önerim bu görüşmeleri whatsApp üzerinden yapsınlar. Ardından da ellerindeki yazışmalarla hem Ticaret Bakanlığı'na hem de CİMER'e şikâyette bulunsunlar" ifadelerini kullandı.
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
TÜRKİYE
Kiracı, silahla ev sahibini öldürdü
Dün, 11:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала