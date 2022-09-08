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https://sputniknews.com.tr/20220908/katardaki-dunya-kupasinda-belirli-alanlarda-icki-servisi-yapilacak-1060951693.html
Katar'daki Dünya Kupası'nda 'belirli alanlarda' içki servisi yapılacak
Katar'daki Dünya Kupası'nda 'belirli alanlarda' içki servisi yapılacak
Bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda içki tüketimine ‘izin çıktı.’ 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T08:57+0300
2022-09-08T09:02+0300
dünya
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dünya kupası
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Organizasyon komitesi, stadyumlarda belirlenecek özel alanlarda içki servis edileceğini duyurdu.Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkenin başkenti Doha’da oluşturulacak 40 bin kişilik ‘taraftar alanı’nda da içki satılacak.20 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın CEO’su Nasır el Hatır, ”Buraya gelenlerin unutamayacakları bir deneyim yaşamalarını istiyoruz” diyerek ‘içki satışı konusundaki stratejileri’nin hala şekillenme aşamasında olduğunu söyledi. İlk kez taraftarlara stadyumda içki içme izni verileceğinin altını çizdi.Sokaklarda içki satılmayacağını vurgulayan Katarlı CEO, ”Taraftarlardan ricamız belirlenen alanların dışında içki içmemeleri” dedi.Katar’da, çoğu Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi kamu içinde içki içmek yasak, bu konuda sıkı denetimler var. Bu nedenle şampiyona süresince içki tüketimine izin çıkması katı kurallarda büyük bir esneme olarak değerlendirildi.Sadece izin belgesi olan bazı otellerin bar ve restoranları içki servisi yapıyor.2019’da Doha’nın ev sahipliği yaptığı Fifa Kulüpler Dünya Kupası’nda kupayı kazanan İngiliz Premier Ligi takımlarından Liverpool’un taraftarlarına kentin dışında içki içmelerine izin verilmişti.Katar’ın nüfusu 3 milyona yakın. Dünya Kupası’nda 1,2 milyon taraftarın ülkeye gitmesi bekleniyor.İnsan hakkı ihlalleri ve havanın şampiyonanın düzenlendiği haziran-temmuz aylarında aşırı sıcak olması nedeniyle Katar’ın ev sahibi olması tepki çekmişti. İnsan hakkı ihlali konusundaki eleştirilere kulağını tıkayan dünya futbolunun patronu Fifa, sıcak nedeniyle organizasyonun kasım-aralıkta düzenlenmesini kararlaştırmıştı.
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katar, dünya kupası, alkol, içki
katar, dünya kupası, alkol, içki

Katar'daki Dünya Kupası'nda 'belirli alanlarda' içki servisi yapılacak

08:57 08.09.2022 (güncellendi: 09:02 08.09.2022)
© AA2022 FIFA Dünya Kupası, Katar
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda içki tüketimine ‘izin çıktı.’
Organizasyon komitesi, stadyumlarda belirlenecek özel alanlarda içki servis edileceğini duyurdu.
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkenin başkenti Doha’da oluşturulacak 40 bin kişilik ‘taraftar alanı’nda da içki satılacak.
20 Kasım-18 Aralık’ta düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’nın CEO’su Nasır el Hatır, ”Buraya gelenlerin unutamayacakları bir deneyim yaşamalarını istiyoruz” diyerek ‘içki satışı konusundaki stratejileri’nin hala şekillenme aşamasında olduğunu söyledi. İlk kez taraftarlara stadyumda içki içme izni verileceğinin altını çizdi.
Sokaklarda içki satılmayacağını vurgulayan Katarlı CEO, ”Taraftarlardan ricamız belirlenen alanların dışında içki içmemeleri” dedi.
Katar’da, çoğu Ortadoğu ülkesinde olduğu gibi kamu içinde içki içmek yasak, bu konuda sıkı denetimler var. Bu nedenle şampiyona süresince içki tüketimine izin çıkması katı kurallarda büyük bir esneme olarak değerlendirildi.
Sadece izin belgesi olan bazı otellerin bar ve restoranları içki servisi yapıyor.
2019’da Doha’nın ev sahipliği yaptığı Fifa Kulüpler Dünya Kupası’nda kupayı kazanan İngiliz Premier Ligi takımlarından Liverpool’un taraftarlarına kentin dışında içki içmelerine izin verilmişti.
Katar’ın nüfusu 3 milyona yakın. Dünya Kupası’nda 1,2 milyon taraftarın ülkeye gitmesi bekleniyor.
İnsan hakkı ihlalleri ve havanın şampiyonanın düzenlendiği haziran-temmuz aylarında aşırı sıcak olması nedeniyle Katar’ın ev sahibi olması tepki çekmişti. İnsan hakkı ihlali konusundaki eleştirilere kulağını tıkayan dünya futbolunun patronu Fifa, sıcak nedeniyle organizasyonun kasım-aralıkta düzenlenmesini kararlaştırmıştı.
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