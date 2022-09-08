https://sputniknews.com.tr/20220908/kanadadaki-bicakli-saldiri-ikinci-supheli-gozaltinda-hayatini-kaybetti-1060952067.html

Kanada'daki bıçaklı saldırı: İkinci şüpheli, gözaltında hayatını kaybetti

Kanada'daki bıçaklı saldırı: İkinci şüpheli, gözaltında hayatını kaybetti

Kanada'nın gördüğü en kanlı kitlesel şiddet eylemlerinden birinin şüphelilerinden Sanderson kardeşlerin her ikisinin de hayatını kaybetmesiyle yetkililerin... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T09:33+0300

2022-09-08T09:33+0300

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kanada

bıçaklı saldırı

gözaltı

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Kanada'da yerlilerin yoğunlukta olduğu Saskatchewan eyaletinde 10 kişiyi öldüren, 18 kişiyi de yaralayan bıçaklı saldırgan kardeşlerden birinin ölü bulunmasının üzerinden günler sonra diğeri de gözaltında hayatını kaybetti. Federal polis yetkililerinin açıklamasına göre 32 yaşındaki Myles Sanderson dört günlük bir kovalamaca sonunda yakalanıp gözaltına alındıktan kısa süre sonra 'sağlığı kötüleşti' ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelinin nasıl öldüğüne dair başka bir ayrıntı vermedi. Myles Sanderson'ın diğer şüpheli olan kardeşi Damien Sanderson pazartesi günü arama yapılan bir evin yakınlarında ölü bulunmuştu. Damien Sanderson'ın, kardeşi Myles tarafından öldürüldüğü sanılıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220906/kanadada-bicakli-saldirinin-suphelilerinden-biri-olu-bulundu-1060851125.html

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