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https://sputniknews.com.tr/20220908/kanadadaki-bicakli-saldiri-ikinci-supheli-gozaltinda-hayatini-kaybetti-1060952067.html
Kanada'daki bıçaklı saldırı: İkinci şüpheli, gözaltında hayatını kaybetti
Kanada'daki bıçaklı saldırı: İkinci şüpheli, gözaltında hayatını kaybetti
Kanada'nın gördüğü en kanlı kitlesel şiddet eylemlerinden birinin şüphelilerinden Sanderson kardeşlerin her ikisinin de hayatını kaybetmesiyle yetkililerin... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T09:33+0300
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dünya
kanada
bıçaklı saldırı
gözaltı
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Kanada'da yerlilerin yoğunlukta olduğu Saskatchewan eyaletinde 10 kişiyi öldüren, 18 kişiyi de yaralayan bıçaklı saldırgan kardeşlerden birinin ölü bulunmasının üzerinden günler sonra diğeri de gözaltında hayatını kaybetti. Federal polis yetkililerinin açıklamasına göre 32 yaşındaki Myles Sanderson dört günlük bir kovalamaca sonunda yakalanıp gözaltına alındıktan kısa süre sonra 'sağlığı kötüleşti' ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelinin nasıl öldüğüne dair başka bir ayrıntı vermedi. Myles Sanderson'ın diğer şüpheli olan kardeşi Damien Sanderson pazartesi günü arama yapılan bir evin yakınlarında ölü bulunmuştu. Damien Sanderson'ın, kardeşi Myles tarafından öldürüldüğü sanılıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220906/kanadada-bicakli-saldirinin-suphelilerinden-biri-olu-bulundu-1060851125.html
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kanada, bıçaklı saldırı, gözaltı
kanada, bıçaklı saldırı, gözaltı

Kanada'daki bıçaklı saldırı: İkinci şüpheli, gözaltında hayatını kaybetti

09:33 08.09.2022 (güncellendi: 09:34 08.09.2022)
© AFP 2022 / COLE BURSTONKanada'da bıçaklı saldırı
Kanada'da bıçaklı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AFP 2022 / COLE BURSTON
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Kanada'nın gördüğü en kanlı kitlesel şiddet eylemlerinden birinin şüphelilerinden Sanderson kardeşlerin her ikisinin de hayatını kaybetmesiyle yetkililerin saldırının neden düzenlendiğine dair soruları yanıtsız kalmış oldu.
Kanada'da yerlilerin yoğunlukta olduğu Saskatchewan eyaletinde 10 kişiyi öldüren, 18 kişiyi de yaralayan bıçaklı saldırgan kardeşlerden birinin ölü bulunmasının üzerinden günler sonra diğeri de gözaltında hayatını kaybetti.
Federal polis yetkililerinin açıklamasına göre 32 yaşındaki Myles Sanderson dört günlük bir kovalamaca sonunda yakalanıp gözaltına alındıktan kısa süre sonra 'sağlığı kötüleşti' ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis şüphelinin nasıl öldüğüne dair başka bir ayrıntı vermedi.
Myles Sanderson'ın diğer şüpheli olan kardeşi Damien Sanderson pazartesi günü arama yapılan bir evin yakınlarında ölü bulunmuştu. Damien Sanderson'ın, kardeşi Myles tarafından öldürüldüğü sanılıyordu.
Damien Sanderson- Myles Sanderson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
DÜNYA
Kanada'daki bıçaklı saldırının şüphelilerinden biri ölü bulundu
6 Eylül, 10:09
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