https://sputniknews.com.tr/20220908/kamyonet-motoruna-sikisan-tavugu-itfaiye-kurtardi-1060971562.html
Kamyonet motoruna sıkışan tavuğu itfaiye kurtardı
Kamyonet motoruna sıkışan tavuğu itfaiye kurtardı
Ümraniye’de kamyonetin motoruna giren ve burada sıkışan tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T16:26+0300
2022-09-08T16:26+0300
2022-09-08T16:45+0300
yaşam
türkiye
istanbul
tavuk
kamyonet
itfaiye ekipleri
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Ümraniye’de bir grup çocuk, mahallede yaşayan bir vatandaşın sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladı. Tavuklardan biri sokakta park halindeki Oğuzhan Demir’in kamyonetinin motor kısmına saklandı. Motora giren tavuktan habersiz şekilde kamyoneti ile yola çıkan Demir’i komşusu arayarak, “Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş” dedi. Kamyonetini durduran Demir, kaputu açtığında motor kısmında tavuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tavuğu kendi imkanları ile çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmında mahsur kalan hayvanın tavuk olduğunu gören itfaiyeciler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından tavuğu kurtardı. Mahsur kaldığı kamyonet motorundan kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.'Tavuğun çıkışını görünce rahatladık'Kamyonetinin motoruna tavuk kaçan Oğuzhan Demir, Demir, “Şaşırdık, afalladık. İndik arabanın altına yattık, kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Biz de şaşırdık tabii. O anda hemen tavukla iletişime geçerek kurtarmaya çalıştık. Hem eğlendik hem üzüldük. Tavuğun çıkışını görünce daha da sevindik” diye konuştu.Öte yandan, kamyonetin motor kısmında mahsur kalan tavuğun itfaiye ekipleri tarafında kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220723/mersinde-15-metrelik-obruga-dusen-keciyi-itfaiye-kurtardi-1059043223.html
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türkiye, istanbul, tavuk, kamyonet, itfaiye ekipleri
türkiye, istanbul, tavuk, kamyonet, itfaiye ekipleri
Kamyonet motoruna sıkışan tavuğu itfaiye kurtardı
16:26 08.09.2022 (güncellendi: 16:45 08.09.2022) Abone ol
Ümraniye’de kamyonetin motoruna giren ve burada sıkışan tavuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ümraniye’de bir grup çocuk, mahallede yaşayan bir vatandaşın sokakta gezen tavuk sürüsünü kovaladı. Tavuklardan biri sokakta park halindeki Oğuzhan Demir’in kamyonetinin motor kısmına saklandı. Motora giren tavuktan habersiz şekilde kamyoneti ile yola çıkan Demir’i komşusu arayarak, “Benim tavuklardan biri eksik, nerede, senin motora girmiş” dedi.
Kamyonetini durduran Demir, kaputu açtığında motor kısmında tavuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar tavuğu kendi imkanları ile çıkaramayınca olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmında mahsur kalan hayvanın tavuk olduğunu gören itfaiyeciler, yaşadıkları kısa süreli şaşkınlığın ardından tavuğu kurtardı. Mahsur kaldığı kamyonet motorundan kurtarılan tavuk sahibine teslim edildi.
'Tavuğun çıkışını görünce rahatladık'
Kamyonetinin motoruna tavuk kaçan Oğuzhan Demir,
Demir, “Şaşırdık, afalladık. İndik arabanın altına yattık, kaputu kaldırınca bize gıdakladı. Biz de şaşırdık tabii. O anda hemen tavukla iletişime geçerek kurtarmaya çalıştık. Hem eğlendik hem üzüldük. Tavuğun çıkışını görünce daha da sevindik” diye konuştu.
Öte yandan, kamyonetin motor kısmında mahsur kalan tavuğun itfaiye ekipleri tarafında kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.