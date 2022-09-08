https://sputniknews.com.tr/20220908/kacan-supheliyi-takip-eden-polis-memuru-kazara-kendini-vurdu-1060974912.html

Kaçan şüpheliyi takip eden polis memuru kazara kendini vurdu

Kaçan şüpheliyi takip eden polis memuru kazara kendini vurdu

Adana'da hırsızlık şüphelisi Baran S., sağlık raporu için adli tıpa getirildiği sırada polisten kaçtı. Şüpheliyi takip eden polis memuru T.Y., tabancayla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T17:47+0300

2022-09-08T17:47+0300

2022-09-08T17:57+0300

adana

türkiye

hırsızlık

polis

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Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, operasyonla, hırsızlık şüphelisi Baran S.'yi yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Baran S., sağlık raporu alınması için Yüreğir Devlet Hastanesi'nin Adli Tıp birimine götürüldü.Rapor için kelepçesi çıkarılıp, polis otosundan indirilen Baran S., kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan polis memuru T.Y., 'dur' ihtarında bulunup, tabancayla havaya ateş açtı.Şüpheli, hastane yerleşkesinin yanındaki mısır tarlasına girdi.Şüpheliyi takip eden polis T.Y. ise tabancayla kendisini bacağından yaraladı.Telsizden anons edilmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis, mısır tarlasını ablukaya alıp arama başlattı. Üzerinde ısıya duyarlı kamera bulunan dron ile şüphelinin bulunması için çalışma yapıldı. Görgü tanıkları, şüphelinin mısır tarlasından çıkıp kaçtığını öne sürdü.Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Adana'da sağlık raporu için adli tıp birimine getirildiği sırada polisten kaçıp, mısır tarlasında izini kaybettiren 21 yaşındaki hırsızlık şüphelisi Baran S., yakalandı. Gözaltına alınan Baran S., işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20220828/istanbulda-22-araci-soyan-hirsiz-yakalandi--1060485350.html

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