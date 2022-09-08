https://sputniknews.com.tr/20220908/jane-austenin-darcy-karakterinin-esin-kaynagi-tom-lefroya-yazdigi-mektuplar-ilk-kez-sergilenecek-1060955441.html
Jane Austen'ın 'kendi Bay Darcy'sine' yazdığı mektup ilk kez sergilenecek
Jane Austen'ın 'kendi Bay Darcy'sine' yazdığı mektup ilk kez sergilenecek
Dünyaca ünlü İngiliz roman yazarı Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabındaki baş karakterlerden Fitzwilliam Darcy'yi yaratırken esinlendiği iddia edilen... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T11:26+0300
2022-09-08T11:26+0300
2022-09-08T11:32+0300
yaşam
jane austen
kitap
roman
fitzwilliam darcy
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İngiliz edebiyatının ünlü kadın yazarı Jane Austen'ın bilinen en eski mektuplarından biri, yazarın Chawton köyündeki eski evinde düzenlenecek olan 'Jane Austen in Love' adlı serginin bir parçası olarak sergilenecek.Mektup, henüz 20 yaşında olan Austen'ın meşhur Gurur ve Önyargı kitabını kaleme almasından kısa bir süre önce, kız kardeşi Cassandra'ya hitaben yazıldı.Haziran 1796 tarihli mektupta Austen katılacağı bir baloya ve baloda görüşeceği kişilere dair heyecanını dile getiriyor. Mektubun bir kısmında İrlandalı avukat Tom Lefroy'dan bahseden genç Austen, onun kendisi için '5 kuruş değeri olmadığını' söylüyor. Ancak ertesi gün kalemi tekrar eline alan Austen, duygularını şu cümlelerle ifade ediyor:Edebiyat çevreleri Lefroy'un Bay Darcy karakterinin yaratılmasında Austen'a ilham verdiği yönünde yaygın bir kanıyı savunurken, Lefroy ve Austen arasındaki romantizm başrolünde Anne Hathaway ve James McAvoy'un yer aldığı 2007 yapımı Jane Becoming filmine de konu olmuştu.Hathaway ve McAvoy'un filmde giydikleri kostümleri de sergide yer alacak.Austen Evi'nin küratörü Sophie Reynolds, mektuba ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Darcy'nin aksine Lefroy'un fakir olduğunu ve bu nedenle zengin bir genç kadınla evlendiğini söyleyen Reynolds, buna rağmen insanların neden Lefroy ile Darcy arasında ilişki kurduğunu anlayabildiğini belirtiyor:Austen'ın 1813'te kaleme aldığı bir diğer mektup ise "Londra'da Jane Austen" isimli bir diğer sergide gösterilecek. Sergi ziyaretçilere o dönemki Londra'da günlük hayatın, alışverişlerin, tiyatro salonlarının, kuaför ve dişçi randevularının nasıl olduğunu Austen'ın gözünden görebilme imkanı sunacak.1813 tarihli mektupta Austen'ın yazısı daha küçük ve kelimeler daha düzenli.Her iki sergi de 5 Mart 2023'e kadar ziyaretçilerini kabul edecek.
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jane austen, kitap, roman, fitzwilliam darcy
jane austen, kitap, roman, fitzwilliam darcy
Jane Austen'ın 'kendi Bay Darcy'sine' yazdığı mektup ilk kez sergilenecek
11:26 08.09.2022 (güncellendi: 11:32 08.09.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü İngiliz roman yazarı Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabındaki baş karakterlerden Fitzwilliam Darcy'yi yaratırken esinlendiği iddia edilen İrlandalı avukat Tom Lefroy için yazdığı mektup ilk kez halka açık gösterilecek.
İngiliz edebiyatının ünlü kadın yazarı Jane Austen'ın bilinen en eski mektuplarından biri, yazarın Chawton köyündeki eski evinde düzenlenecek olan 'Jane Austen in Love' adlı serginin bir parçası olarak sergilenecek.
Mektup, henüz 20 yaşında olan Austen'ın meşhur Gurur ve Önyargı kitabını kaleme almasından kısa bir süre önce, kız kardeşi Cassandra'ya hitaben yazıldı.
Haziran 1796 tarihli mektupta Austen katılacağı bir baloya ve baloda görüşeceği kişilere dair heyecanını dile getiriyor. Mektubun bir kısmında İrlandalı avukat Tom Lefroy'dan bahseden genç Austen, onun kendisi için '5 kuruş değeri olmadığını' söylüyor. Ancak ertesi gün kalemi tekrar eline alan Austen, duygularını şu cümlelerle ifade ediyor:
"Tom Lefroy'la son kez flört edeceğim gün geliyor. Bu mektubu aldığında her şey bitmiş olacak Cassandra. Yazarken bu melankoli fikriyle gözyaşlarım akıyor."
Edebiyat çevreleri Lefroy'un Bay Darcy karakterinin yaratılmasında Austen'a ilham verdiği yönünde yaygın bir kanıyı savunurken, Lefroy ve Austen arasındaki romantizm başrolünde Anne Hathaway ve James McAvoy'un yer aldığı 2007 yapımı Jane Becoming filmine de konu olmuştu.
Hathaway ve McAvoy'un filmde giydikleri kostümleri de sergide yer alacak.
Austen Evi'nin küratörü Sophie Reynolds, mektuba ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Austen'in Bay Lefroy ile flörtünün sona ermesiyle ilgili mektup, Jane Austen hayranlarının çok heyecanlanacağı bir mektup. O bir genç, partilere katılıyor. El yazısı büyük, kalemi coşkulu, yüreğini ortaya döküyor. Aslında Lizzy Bennet tarafından yazılmış olabilecek parlak, ışıl ışıl bir mektup."
Darcy'nin aksine Lefroy'un fakir olduğunu ve bu nedenle zengin bir genç kadınla evlendiğini söyleyen Reynolds, buna rağmen insanların neden Lefroy ile Darcy arasında ilişki kurduğunu anlayabildiğini belirtiyor:
"Herkes karakterlere kimin ilham olduğunu bilmek istiyor, ancak bu o kadar kolay bir şey değil. Austen pek çok farklı yerden ilham almış, ya da karakterlerini bizzat kendisi yaratmış olabilir. Mektup ile Lefroy'un portresinin yan yana olması çok heyecan verici. Bize Austen'ın tanıdığı ve dünyasını dolduran insanları görme fırsatı veriyor. Jane Austen onu tanıdığında olacağı yaştaki genç adamın çok çarpıcı bir portresi. Gerçekten gözlerinin içine bakıyor. Çok çarpıcı özellikleri var.”
Austen'ın 1813'te kaleme aldığı bir diğer mektup ise "Londra'da Jane Austen" isimli bir diğer sergide gösterilecek. Sergi ziyaretçilere o dönemki Londra'da günlük hayatın, alışverişlerin, tiyatro salonlarının, kuaför ve dişçi randevularının nasıl olduğunu Austen'ın gözünden görebilme imkanı sunacak.1813 tarihli mektupta Austen'ın yazısı daha küçük ve kelimeler daha düzenli.
Her iki sergi de 5 Mart 2023'e kadar ziyaretçilerini kabul edecek.