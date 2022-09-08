https://sputniknews.com.tr/20220908/jane-austenin-darcy-karakterinin-esin-kaynagi-tom-lefroya-yazdigi-mektuplar-ilk-kez-sergilenecek-1060955441.html

Jane Austen'ın 'kendi Bay Darcy'sine' yazdığı mektup ilk kez sergilenecek

Jane Austen'ın 'kendi Bay Darcy'sine' yazdığı mektup ilk kez sergilenecek

Dünyaca ünlü İngiliz roman yazarı Jane Austen'ın Gurur ve Önyargı kitabındaki baş karakterlerden Fitzwilliam Darcy'yi yaratırken esinlendiği iddia edilen... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T11:26+0300

2022-09-08T11:26+0300

2022-09-08T11:32+0300

yaşam

jane austen

kitap

roman

fitzwilliam darcy

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İngiliz edebiyatının ünlü kadın yazarı Jane Austen'ın bilinen en eski mektuplarından biri, yazarın Chawton köyündeki eski evinde düzenlenecek olan 'Jane Austen in Love' adlı serginin bir parçası olarak sergilenecek.Mektup, henüz 20 yaşında olan Austen'ın meşhur Gurur ve Önyargı kitabını kaleme almasından kısa bir süre önce, kız kardeşi Cassandra'ya hitaben yazıldı.Haziran 1796 tarihli mektupta Austen katılacağı bir baloya ve baloda görüşeceği kişilere dair heyecanını dile getiriyor. Mektubun bir kısmında İrlandalı avukat Tom Lefroy'dan bahseden genç Austen, onun kendisi için '5 kuruş değeri olmadığını' söylüyor. Ancak ertesi gün kalemi tekrar eline alan Austen, duygularını şu cümlelerle ifade ediyor:Edebiyat çevreleri Lefroy'un Bay Darcy karakterinin yaratılmasında Austen'a ilham verdiği yönünde yaygın bir kanıyı savunurken, Lefroy ve Austen arasındaki romantizm başrolünde Anne Hathaway ve James McAvoy'un yer aldığı 2007 yapımı Jane Becoming filmine de konu olmuştu.Hathaway ve McAvoy'un filmde giydikleri kostümleri de sergide yer alacak.Austen Evi'nin küratörü Sophie Reynolds, mektuba ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Darcy'nin aksine Lefroy'un fakir olduğunu ve bu nedenle zengin bir genç kadınla evlendiğini söyleyen Reynolds, buna rağmen insanların neden Lefroy ile Darcy arasında ilişki kurduğunu anlayabildiğini belirtiyor:Austen'ın 1813'te kaleme aldığı bir diğer mektup ise "Londra'da Jane Austen" isimli bir diğer sergide gösterilecek. Sergi ziyaretçilere o dönemki Londra'da günlük hayatın, alışverişlerin, tiyatro salonlarının, kuaför ve dişçi randevularının nasıl olduğunu Austen'ın gözünden görebilme imkanı sunacak.1813 tarihli mektupta Austen'ın yazısı daha küçük ve kelimeler daha düzenli.Her iki sergi de 5 Mart 2023'e kadar ziyaretçilerini kabul edecek.

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jane austen, kitap, roman, fitzwilliam darcy