https://sputniknews.com.tr/20220908/istanbulun-iki-ilcesinde-10-saatlik-su-kesintisi-1060953091.html

İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi

İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T10:04+0300

2022-09-08T10:04+0300

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türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

su kesintisi

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İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:İlçe : AvcılarBaşlama Tarihi : 08.09.2022 00:03Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : EsenyurtBaşlama Tarihi : 08.09.2022 00:03Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

türkiye

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Sputnik Türkiye

iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi