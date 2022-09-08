https://sputniknews.com.tr/20220908/istanbulun-iki-ilcesinde-10-saatlik-su-kesintisi-1060953091.html
İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T10:04+0300
2022-09-08T10:04+0300
2022-09-08T10:04+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
su kesintisi
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İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:İlçe : AvcılarBaşlama Tarihi : 08.09.2022 00:03Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İlçe : EsenyurtBaşlama Tarihi : 08.09.2022 00:03Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), su kesintisi
İstanbul'un iki ilçesinde 10 saatlik su kesintisi
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İSKİ, İstanbul'daki iki ilçede 10 saati aşan su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre iki ilçede gece geç saatlerde başlayan kesinti tahmini olarak öğle saatlerine doğru sona erecek.
İşte 8 Eylül Perşembe günü İSKİ tarafından su kesintisi uygulanacak iki ilçe ve kesinti saatleri:
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.