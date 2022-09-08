https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-ve-almanya-basbakanlari-enerji-krizini-gorustu-1060942435.html

İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü

İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü

İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri ve görüşmede Avrupa'da yaşanan enerji krizini ele... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T01:41+0300

2022-09-08T01:41+0300

2022-09-08T01:41+0300

avrupa'da enerji krizi

liz truss

olaf scholz

enerji

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İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji alanında karşılaşılan zorlukları ele aldı, enerjide bağımsızlığın önemini vurguladı.Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, her iki liderin enerjide esneklik ve bağımsızlığın önemi konusunda mutabık olduğu vurgulanarak, "Başbakan Truss, Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğün korunmasının ve Rusya'nın ekonomik şantajı tarafından savunmasız bırakılan ülkeleri korumanın öneminin altını çizdi" ifadesi kullanıldı.Ayrıca, Truss'ın, iki ülkenin, önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirttiği ve İngiltere ile Almanya arasındaki savunma iş birliğini genişletmeye istekli olduğu kaydedildi. 'Önceliğim, Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak'Görüşmede, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gerginliğe neden olan tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü'nün de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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liz truss, olaf scholz, enerji