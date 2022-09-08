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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/ingiltere-ve-almanya-basbakanlari-enerji-krizini-gorustu-1060942435.html
İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü
İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü
İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri ve görüşmede Avrupa'da yaşanan enerji krizini ele... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T01:41+0300
2022-09-08T01:41+0300
avrupa'da enerji krizi
liz truss
olaf scholz
enerji
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İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji alanında karşılaşılan zorlukları ele aldı, enerjide bağımsızlığın önemini vurguladı.Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, her iki liderin enerjide esneklik ve bağımsızlığın önemi konusunda mutabık olduğu vurgulanarak, "Başbakan Truss, Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğün korunmasının ve Rusya'nın ekonomik şantajı tarafından savunmasız bırakılan ülkeleri korumanın öneminin altını çizdi" ifadesi kullanıldı.Ayrıca, Truss'ın, iki ülkenin, önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirttiği ve İngiltere ile Almanya arasındaki savunma iş birliğini genişletmeye istekli olduğu kaydedildi. 'Önceliğim, Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak'Görüşmede, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gerginliğe neden olan tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü'nün de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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liz truss, olaf scholz, enerji
liz truss, olaf scholz, enerji

İngiltere ve Almanya başbakanları enerji krizini görüştü

01:41 08.09.2022
© AP Photo / Markus SchreiberAvrupa- Doğalgaz- Enerji
Avrupa- Doğalgaz- Enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri ve görüşmede Avrupa'da yaşanan enerji krizini ele aldıkları bildirildi.
İngiltere Başbakanı Liz Truss ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptıkları telefon görüşmesinde, enerji alanında karşılaşılan zorlukları ele aldı, enerjide bağımsızlığın önemini vurguladı.
Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, her iki liderin enerjide esneklik ve bağımsızlığın önemi konusunda mutabık olduğu vurgulanarak, "Başbakan Truss, Avrupa'da demokrasi ve özgürlüğün korunmasının ve Rusya'nın ekonomik şantajı tarafından savunmasız bırakılan ülkeleri korumanın öneminin altını çizdi" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, Truss'ın, iki ülkenin, önemli ekonomik ortaklar olduğunu belirttiği ve İngiltere ile Almanya arasındaki savunma iş birliğini genişletmeye istekli olduğu kaydedildi.

'Önceliğim, Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak'

Görüşmede, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gerginliğe neden olan tartışmalı Kuzey İrlanda Protokolü'nün de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başbakan Truss, Kuzey İrlanda Protokolü'nü ele alırken, önceliğinin Kuzey İrlanda'da barışı ve istikrarı korumak ve 'Belfast Anlaşması'nı desteklemek olduğu konusunda açıktı. Truss, protokol metninin mevcut haliyle temel sorunlara çözüm bulunmasının önemini vurguladı."
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