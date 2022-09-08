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https://sputniknews.com.tr/20220908/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-nakit-dengesi-287-milyar-lira-fazla-verdi-1060949472.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Nakit dengesi 28.7 milyar lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Nakit dengesi 28.7 milyar lira fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre nakit dengesi Ağustos ayında 28.73 milyar lira fazla verdi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T04:48+0300
2022-09-08T04:48+0300
türkiye
nakit
denge
hazine ve maliye bakanlığı
bütçe
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Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi bütçeye ilişkin verileri paylaştı. Hürriyet'in haberine göre ağustos ayında Nakit Dengesi 28.73 milyar lira fazla verdi.Ağustos'ta faiz dışı denge 47.89 milyar lira, faiz dışı denge Ocak-Ağustos döneminde 144.51 milyar lira fazla verirken nakit dengesi Ocak-Ağustos döneminde 8.54 milyar lira açık verdi.
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nakit, denge, hazine ve maliye bakanlığı, bütçe
nakit, denge, hazine ve maliye bakanlığı, bütçe

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Nakit dengesi 28.7 milyar lira fazla verdi

04:48 08.09.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre nakit dengesi Ağustos ayında 28.73 milyar lira fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi bütçeye ilişkin verileri paylaştı.
Hürriyet'in haberine göre ağustos ayında Nakit Dengesi 28.73 milyar lira fazla verdi.
Ağustos'ta faiz dışı denge 47.89 milyar lira, faiz dışı denge Ocak-Ağustos döneminde 144.51 milyar lira fazla verirken nakit dengesi Ocak-Ağustos döneminde 8.54 milyar lira açık verdi.
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