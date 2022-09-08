https://sputniknews.com.tr/20220908/hazine-ve-maliye-bakanligi-acikladi-nakit-dengesi-287-milyar-lira-fazla-verdi-1060949472.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Nakit dengesi 28.7 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Nakit dengesi 28.7 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre nakit dengesi Ağustos ayında 28.73 milyar lira fazla verdi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T04:48+0300

2022-09-08T04:48+0300

2022-09-08T04:48+0300

türkiye

nakit

denge

hazine ve maliye bakanlığı

bütçe

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Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi bütçeye ilişkin verileri paylaştı. Hürriyet'in haberine göre ağustos ayında Nakit Dengesi 28.73 milyar lira fazla verdi.Ağustos'ta faiz dışı denge 47.89 milyar lira, faiz dışı denge Ocak-Ağustos döneminde 144.51 milyar lira fazla verirken nakit dengesi Ocak-Ağustos döneminde 8.54 milyar lira açık verdi.

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nakit, denge, hazine ve maliye bakanlığı, bütçe