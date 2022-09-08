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https://sputniknews.com.tr/20220908/gurcistani-eleyen-karadaga-turkiyeden-bir-tepsi-baklava-1060951159.html
Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a Türkiye'den bir tepsi baklava
Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a Türkiye'den bir tepsi baklava
A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
gürcistan
basketbol
türkiye a milli basketbol takımı
baklava
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A BAKLAVAA Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi.A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220905/a-milli-basketbol-takimi-basantrenoru-ergin-atamandan-gurcistan-macinda-yasananlara-tepki-1060825605.html
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gürcistan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, baklava, karadağ
gürcistan, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, baklava, karadağ

Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a Türkiye'den bir tepsi baklava

06:53 08.09.2022 (güncellendi: 07:07 08.09.2022)
© İHABaklava, kadayıf, Gaziantep
Baklava, kadayıf, Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
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A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.
TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A BAKLAVA
A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.
Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi.
A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:
Türkiye-İspanya: 69-72
Bulgaristan-Belçika: 80-89
Gürcistan-Karadağ: 73-81
Ergin Ataman - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'dan Gürcistan maçında yaşananlara tepki
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