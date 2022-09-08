Güç Yüzükleri kadrosundan eleştirilere ırkçılık tepkisi: Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı
© DHAYüzüklerin Efendisi evreninin bir devamı olarak izleyicilerle buluşan 'Güç Yüzükleri' dizisi
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Yüzüklerin Efendisi evreninin bir devamı olarak izleyicilerle buluşan 'Güç Yüzükleri' dizisinin oyuncu kadrosu, dizide siyah karakterlerin yer almasına dair yöneltilen eleştirilere "Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı, Orta Dünya da tamamen beyaz değil" şeklinde yanıt verdi.
Amazon Prime'da yayınlanan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin oyuncuları, kadroda yer alan siyah oyuncuların 'günlük olarak maruz kaldığı amansız ırkçılığı, tehditleri, tacizi ve istismarı' kınayan bir açıklama yayınladı.
J.R.R. Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evrenindeki bazı insanlar, elfler, cüceler ve hobbitlerin eski versiyonları olan sert ayakların yeni dizide siyah oyuncular tarafından canlandırılması kararı uzun bir süredir tartışılıyor.
Kimi Tolkien hayranları kitaplardaki orijinal karakterlerde siyahların bulunmaması nedeniyle kararı 'popülizm' ile eleştirirken, kimileri ise temsiliyet açısından atılan adımı destekliyor.
Dizinin oyuncu kadrosu adına sosyal medyadan yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tolkien, tanımı açısından çok kültürlü bir dünya yarattı. Kötülüğün güçlerini yenmek için farklı ırklardan ve kültürlerden özgür insanların dostluk içinde bir araya geldiği bir dünya. 'Güç Yüzükleri de' bunu yansıtıyor. Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı, Orta Dünya sadece beyazlardan oluşmuyor."
We stand in solidarity with our cast. #YouAreAllWelcomeHere pic.twitter.com/HLIQdyqLmr— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) September 7, 2022
Açıklamada siyah oyuncuları savunanlara ve 'özellikle bu hayran kitlesi arasında yer aldığı için saldırıya uğrayan' siyah hayranlara teşekkür edildi.
Çarşamba günü 'Yüzüklerin Efendisi' oyuncuları Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan ve Sean Astin Orta Dünya'da yaşayanların kulaklarını çeşitli cilt tonlarında gösteren ve üzerinde Tolkien'in yarattığı Elf dilinde yazılmış 'buraya hepiniz hoş geldiniz' mesajını taşıyan kıyafetleri giydikleri bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.
You Are All Welcome Here @LOTRonPrime @DonMarshall72 #RingsOfPower https://t.co/8txOhlHa2f pic.twitter.com/nWytILT0zG— Elijah Wood (@elijahwood) September 7, 2022
You are all welcome here.#RingsOfPower @LOTRonPrime #MiddleEarth #Samwise @ElijahWood @BillyBoydActor @DomsWildThings @DonMarshall72 https://t.co/w2tdZ4nFwN pic.twitter.com/f4RsBKE9an— Sean Astin (@SeanAstin) September 7, 2022
Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
"'Güç Yüzükleri'nin kadrosu olarak bizler, bazı siyah arkadaşlarımızın her gün maruz kaldığı amansız ırkçılığa, tehditlere, tacize ve tacize karşı mutlak bir dayanışma içinde bir aradayız. Bunu görmezden gelmeyi veya tahammül etmeyi reddediyoruz.
Tolkien, tanımı gereği çok kültürlü bir dünya yarattı. Kötülüğün güçlerini yenmek için farklı ırklardan ve kültürlerden özgür insanların dostluk içinde bir araya geldiği bir dünya. 'Güç Yüzükleri' de bunu yansıtıyor. Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı, Orta Dünya da tamamen beyaz değil. Beyaz ırk dışındaki ırklar da Orta Dünya'ya aittir ve burada kalmaya devam edecekler.
Son olarak, başta bu hayran kitlesinde var oldukları için saldırıya uğrayan siyah hayranlarımız olmak üzere bizi destekleyen hayranlarımıza sevgimizi iletiyoruz. Sizi, cesaretinizi ve sonsuz yaratıcılığınızı görüyoruz. Yaptığınız cosplayler, videolar, hayran eserleri ve görüşleriniz bu topluluğu daha zengin bir yer haline getiriyor ve bize amacımızı hatırlatıyor. Sizler meşrusunuz, seviliyorsunuz ve buraya aitsiniz. Yüzüklerin Efendisi ailesinin ayrılmaz bir parçasınız, arkamızı kolladığınız için teşekkürler."