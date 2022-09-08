https://sputniknews.com.tr/20220908/guc-yuzukleri-kadrosundan-elestirilere-irkcilik-tepkisi-dunyamiz-hicbir-zaman-tamamen-beyaz-olmadi-1060972677.html

Güç Yüzükleri kadrosundan eleştirilere ırkçılık tepkisi: Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı

Güç Yüzükleri kadrosundan eleştirilere ırkçılık tepkisi: Dünyamız hiçbir zaman tamamen beyaz olmadı

Yüzüklerin Efendisi evreninin bir devamı olarak izleyicilerle buluşan 'Güç Yüzükleri' dizisinin oyuncu kadrosu, dizide siyah karakterlerin yer almasına dair... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T16:52+0300

2022-09-08T16:52+0300

2022-09-08T16:52+0300

yaşam

yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

yüzüklerin efendisi

gizli ırkçılık

irkçı

j. r. r. tolkien

amazon prime video

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Amazon Prime'da yayınlanan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' dizisinin oyuncuları, kadroda yer alan siyah oyuncuların 'günlük olarak maruz kaldığı amansız ırkçılığı, tehditleri, tacizi ve istismarı' kınayan bir açıklama yayınladı.J.R.R. Tolkien'in yarattığı Orta Dünya evrenindeki bazı insanlar, elfler, cüceler ve hobbitlerin eski versiyonları olan sert ayakların yeni dizide siyah oyuncular tarafından canlandırılması kararı uzun bir süredir tartışılıyor. Kimi Tolkien hayranları kitaplardaki orijinal karakterlerde siyahların bulunmaması nedeniyle kararı 'popülizm' ile eleştirirken, kimileri ise temsiliyet açısından atılan adımı destekliyor. Dizinin oyuncu kadrosu adına sosyal medyadan yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada siyah oyuncuları savunanlara ve 'özellikle bu hayran kitlesi arasında yer aldığı için saldırıya uğrayan' siyah hayranlara teşekkür edildi.Çarşamba günü 'Yüzüklerin Efendisi' oyuncuları Elijah Wood, Billy Boyd, Dominic Monaghan ve Sean Astin Orta Dünya'da yaşayanların kulaklarını çeşitli cilt tonlarında gösteren ve üzerinde Tolkien'in yarattığı Elf dilinde yazılmış 'buraya hepiniz hoş geldiniz' mesajını taşıyan kıyafetleri giydikleri bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

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yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri, yüzüklerin efendisi, gizli ırkçılık, irkçı, j. r. r. tolkien, amazon prime video