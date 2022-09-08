https://sputniknews.com.tr/20220908/fsb-moskova-bolgesinde-isid-finansorlerinin-bulundugu-bir-hucre-cokertildi-1060978027.html

FSB: Moskova Bölgesi'nde IŞİD finansörlerinin bulunduğu bir hücre çökertildi

FSB: Moskova Bölgesi'nde IŞİD finansörlerinin bulunduğu bir hücre çökertildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde IŞİD finansörlerinin yer aldığı bir hücrenin açığa çıkarılarak çökertildiğini duyurdu. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T18:42+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), IŞİD finansörlerinin bulunduğu bir hücre çökertildiğini bildirdi.FSB'den yapılan açıklamada, "Moskova Bölgesi'nde, üyeleri uluslararası terör örgütü IŞİD'i finanse eden bölgeler arası bir terör hücresinin suç faaliyetleri bastırıldı" ifadeleri kullanıldı.FSB, Rusya vatandaşı olduğunu belirttiği hücre üyelerinin IŞİD'e ait bir finansman kanalının organizatörüne banka kartlarıyla 100 bin rubleden fazla kaynak aktardığının altını çizdi.FSB, söz konusu organizatör hakkında terör eylemleri de dahil ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle uluslararası arama kararı bulunduğunu da vurguladı.Açıklamaya göre yakalanan hücre üyeleri hakkında terör faaliyetleri gerekçesiyle dava açıldı.

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