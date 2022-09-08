https://sputniknews.com.tr/20220908/fetonun-orta-asya-sorumlusu-orhan-inandinin-225-yil-hapsi-istendi-1060991089.html

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 22.5 yıl hapsi istendi

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın 22.5 yıl hapsi istendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kırgızistan’dan Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın tutuklu yargılandığı davada... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T23:47+0300

2022-09-08T23:47+0300

2022-09-08T23:51+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

mit

orhan inandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden yargılanmasına devam edildi.Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İnandı ameliyat olduğu gerekçesiyle katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki celse alınan ara karar gereği dinlenmesi istenen bazı tanıkların yurt dışında olduğu için kendilerine ulaşılamadığını, bu nedenle bu kişilerin mahkemeye çağrılmasından vazgeçildiğini açıkladı.Ardından söz alan savcı, esas hakkındaki mütalaayı sundu.Mütalaada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen İnandı'nın FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğu belirtilerek, sanığın 1985'te örgüte katıldığı ve "Bilal" kod adını kullandığı aktarıldı.Örgüt hiyerarşisinde farklı görevler alan sanığın 1993-1995 yılları arasında FETÖ'nün Türkiye'deki eğitim kurumlarında öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalıştığı, daha sonra Kırgızistan'da görevlendirildiği belirtilen mütalaada, örgütün bu ülkedeki çatı yapılanması Sebat Eğitim Kurumları A.Ş.'de sırasıyla genel müdür yardımcılığı, yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ifade edildi.Sanığın ilerleyen süreçte Kırgızistan'da sözde "ülke imamı" olarak görevlendirildiği anlatılan mütalaada, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam eden sanığın ülke imamlığından sözde "kıta imamlığına" terfi ettirildiği belirtilerek, şu değerlendirmeye yer verildi:Sanığın yargılama boyunca örgütsel tutumunu sürdürdüğüne, örgüt elebaşına sahip çıktığına, FETÖ'yü terör örgüt olarak kabul etmediğine dikkat çekilen mütalaada, İnandı'nın "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.Mütalaada, üst sınırdan cezalandırılması istenen sanık hakkında ayrıca takdiri indirim yapılmaması talep edildi.Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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