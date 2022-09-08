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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T18:41+0300
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spor
fenerbahçe
dinamo kiev
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i şöyle;Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
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fenerbahçe, dinamo kiev
fenerbahçe, dinamo kiev

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu

18:41 08.09.2022 (güncellendi: 18:42 08.09.2022)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Fenerbahçe kendi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Zorlu mücadeleyi Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında, Dinamo Kiev karşısındaki ilk 11'i şöyle;

Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.
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