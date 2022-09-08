https://sputniknews.com.tr/20220908/fenerbahce-yurtta-sulh-cihanda-sulh-1060980491.html

Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi

Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi

UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, stadyumda "Yurtta sulh, cihanda sulh” kareografisi hazırladı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

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fenerbahçe

dinamo kiev

spor

stadyum

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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü Atatürk'ün görseliyle birlikte tribünlerde bir kareografi olarak hazırladı. Söz konusu kareografi, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

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2022

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fenerbahçe, dinamo kiev, stadyum