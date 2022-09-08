https://sputniknews.com.tr/20220908/fenerbahce-yurtta-sulh-cihanda-sulh-1060980491.html
Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi
Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi
UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, stadyumda "Yurtta sulh, cihanda sulh” kareografisi hazırladı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T20:16+0300
2022-09-08T20:16+0300
2022-09-08T20:22+0300
fenerbahçe
dinamo kiev
spor
stadyum
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü Atatürk'ün görseliyle birlikte tribünlerde bir kareografi olarak hazırladı. Söz konusu kareografi, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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fenerbahçe, dinamo kiev, stadyum
fenerbahçe, dinamo kiev, stadyum
Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi
20:16 08.09.2022 (güncellendi: 20:22 08.09.2022) Abone ol
UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, stadyumda "Yurtta sulh, cihanda sulh” kareografisi hazırladı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü Atatürk'ün görseliyle birlikte tribünlerde bir kareografi olarak hazırladı. Söz konusu kareografi, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşıldı.