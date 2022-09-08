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Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi
Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi
UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, stadyumda "Yurtta sulh, cihanda sulh” kareografisi hazırladı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T20:16+0300
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fenerbahçe
dinamo kiev
spor
stadyum
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü Atatürk'ün görseliyle birlikte tribünlerde bir kareografi olarak hazırladı. Söz konusu kareografi, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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fenerbahçe, dinamo kiev, stadyum
fenerbahçe, dinamo kiev, stadyum

Fenerbahçe'den, Dinamo Kiev maçı için 'Yurtta sulh, cihanda sulh' kareografisi

20:16 08.09.2022 (güncellendi: 20:22 08.09.2022)
© Fotoğraf : Fenerbahçe / TwitterFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Fotoğraf : Fenerbahçe / Twitter
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UEFA Avrupa Ligi grup maçında bu akşam Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, stadyumda "Yurtta sulh, cihanda sulh” kareografisi hazırladı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü Atatürk'ün görseliyle birlikte tribünlerde bir kareografi olarak hazırladı. Söz konusu kareografi, Fenerbahçe'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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