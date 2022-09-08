https://sputniknews.com.tr/20220908/fatih-altayli-secim-genel-merkez-hatasindan-kaybedilirse-chp-secmeni-chp-binasini-yerle-bir-eder-1060968271.html

Fatih Altaylı: Seçim genel merkez hatasından kaybedilirse CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder

Fatih Altaylı: Seçim genel merkez hatasından kaybedilirse CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2023 seçimlerine yanlış adayla gidilmesi ve seçimin kaybedilmesi halinde, "CHP gibi bir parti ortadan kalmayacak"... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T15:49+0300

2022-09-08T15:49+0300

2022-09-08T15:49+0300

politika

fatih altaylı

chp

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değinen Altaylı, " Kemal Bey, CHP içindeki bir grubun, bir kliğin adayı olabilir. Hatta parti teşkilatı da Kemal Bey’in adaylığını isteyebilir. Adı üstünde teşkilat. Deniz Baykal genel başkan olsa onu ister, ben olsam beni. Peki halk ister mi! İyi Partililerin kaçta kaçı ister, Saadetlilerin kaçta kaçı ister, Demokratların, DEVA’lıların, Geleceklilerin kaçta kaçı. Bırakın onları bir kenara mecburen oy verecek bile olsa CHP’lilerin kaçta kaçı ister Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmeyi? CHP’nin tamamı istese, biraz da merkez sağdan gelse alacağı oy Muharrem İnce’nin 3 üstüdür, bilemedin 5 üstüdür. Konunun da öyle Alevilikle, Sünnilikle alakası yoktur" dedi.Altaylı'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:AK Parti çok yıpranmış olabilir, ekonomik kriz çok kötü vuruyor ve vuracak olabilir.Ama olmaz.Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz.İstanbul mitingine 2 milyon kişi toplasınız da fark etmez.Yapılması gereken şey, aday belirlemeden önce çok geniş ve güvenilir bir anket yapmak ve onun sonucuna göre doğru adayı, elbette Cumhuriyet’in kurucu ilkelerine de bağlı kalarak belirlemektir.Ama şunu çok açık söyleyebilirim.Yanlış adayla gidilecek bir seçimin kaybedilmesi halinde CHP diye bir parti kalmayacaktır.Bu seçim genel merkez hatasından kaynaklanan bir nedenle kaybedilirse, emin olun CHP seçmeni CHP binasını yerle bir eder.Altında sadece siz kalmazsınız.”Ve yine aylar önce şöyle dedim:“İktidarın seçim kazanacak hali yok. Ama CHP’nin seçim kaybedecek bir hali var.”Bugün CHP içinden birileri, CHP seçimi kaybetsin, altılı masa dağılsın diye ciddi bir uğraş içine girmiş gibi görünüyor.Onlar bunu “ilkesel duruş” adı altında pazarlamaya kalkabilirler.Ancak vatandaşın bakışı pek öyle değil.Pek çok kişi, bunların iktidar ile iş tutmaya çalıştığını, iktidardan nemalanmak üzere içinde bulunduğu muhalefeti yıpratma görevi üstlenen köstebekler olduğunu, bunların özellikle bazı ilişkileri, kimi kaçak bazı işadamlarıyla bağlantıları nedeniyle iktidar tarafından ele geçirildiğini düşünüyor.Peki böyle bir şey mümkün müdür!Olduğunu kanıtlayamam ama mümkün değildir de diyemem…

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fatih altaylı, chp