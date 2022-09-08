ETF Tekstil işçisi Sema Lermi: Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekiyor

‘’Üçüncü kez çevik kuvvetle karşı karşıya geliyoruz. Polisler ile konuştuğumuzda, ‘Bizim de işimiz bu, emir demiri keser’ diyorlar. Fazlasını değil sadece hakkımızı istiyoruz. Ne bir kuruş fazla ne bir kuruş eksik. Arabulucuk yasasından dolayı mahkemeye de gidemiyoruz. Arabuluculuk ne zaman biterse o zaman dava açabiliyoruz. Elimizi arabuluculuk yasasıyla bağladılar ve mahkeme kararı alamadığımız için tedbir kararı da aldıramıyoruz. Fabrikadan mallar sürekli çıkartılıyor, içi boşaltılıyor. TIR şoförleriyle bizzat ben konuştum ve dört şoför vicdana geldi boş gitti ama beş tıra engel olamadım içeriye girdi makinaları yükleyip götürdüler. Bu yasalar bu şekilde olduğu sürece ve arabuluculuk sistemi işçi konusunda bu şekilde kullanıldığı sürece bu zulüm sürer. Fabrika iflas verse bizim durumumuz daha iyiydi. Keşke iflas verseydi. Biz son maaşımızı kurban bayramından önce aldık. Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekiyor. Zor durumdayız. Kira, kredi kartı, bazı arkadaşlarımızın kredi borçları var. Hiç kimse hiçbir şey ödeyemiyor. Fabrikada 150 beyaz yaka yaklaşık 250 de bizlerden oluşan işçiler vardı.’’