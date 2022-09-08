https://sputniknews.com.tr/20220908/etf-tekstil-iscisi-sema-lermi-bizim-de-eve-ekmek-goturmemiz-gerekiyor-1060940121.html
ETF Tekstil işçisi Sema Lermi: Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekiyor
ETF Tekstil işçisi Sema Lermi: Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekiyor
İstanbul'da ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrasında kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçilerden Sema Lermi, "Fabrikanın sahibi bir... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T01:04+0300
2022-09-08T01:04+0300
2022-09-08T01:11+0300
akşam postasi
işçi
fabrika
eylem
kıdem tazminatı
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İstanbul Tuzla’da üretim yapan ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrasında kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan DERİTEKS üyesi işçiler, 48 gündür eylem yapıyor. Tekstil işçisi Sema Lermi, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na polisin müdahale ettiği eylemde yaşananları ve taleplerini anlattı. Kapatılan fabrikanın işçisi Sema Lermi, şunları söyledi:Emir demiri keser
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
işçi, fabrika, eylem, kıdem tazminatı
işçi, fabrika, eylem, kıdem tazminatı
ETF Tekstil işçisi Sema Lermi: Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekiyor
01:04 08.09.2022 (güncellendi: 01:11 08.09.2022) Abone ol
İstanbul'da ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrasında kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan işçilerden Sema Lermi, "Fabrikanın sahibi bir kadın. 3 çocuklu bir kadının çatıya çıkmasını görür belki vicdana gelir demiştim ama bırakın vicdana gelmeyi beni 25/2’den tazminatsız şekilde işten çıkarttı" diyor.
İstanbul Tuzla’da üretim yapan ETF Tekstil fabrikasının kapatılması kararı sonrasında kıdem tazminatları ve ikramiyelerini alamayan DERİTEKS üyesi işçiler, 48 gündür eylem yapıyor.
Tekstil işçisi Sema Lermi, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na polisin müdahale ettiği eylemde yaşananları ve taleplerini anlattı.
Kapatılan fabrikanın işçisi Sema Lermi, şunları söyledi:
"Fabrika iflas göstermedi, kendi kendine kapatıyorum dedi ve kapattı. Bugün direnişimizin 48. günü. Direnişin ilk günlerinde sesimizi duyurmak için fabrikanın çatısına çıkmıştım. 6.5 saat çatıda kaldım. O günlerde bizim sesimizi duyan olmadı. Fabrikanın sahibi bir kadın. '3 çocuklu bir kadının çatıya çıkmasını görür, belki vicdana gelir' demiştim, ama bırakın vicdana gelmeyi beni 25/2’den tazminatsız şekilde işten çıkarttı. Şu an inşallah sesimi duyuyordur. Kendisi her platformda kadınları savunduğunu, istihdam ettiğini söyleyen Türkiye Giyim Sanayicileri Odası Derneği Başkanı Sanem Dikmen. Eylem sırasında Hamide isimli başörtülü bir arkadaşımız, kendine yakın gördüğü bir yine başörtülü olan bir polis memurunun yanına gidip derdini anlatmak istedi. Hamide polise ‘Karşındaki annen olsa yine aynısını mı yapacaksın’ diye sordu. Polis ise, ‘Biz görevimizi yapıyoruz, karşımdaki annem dahi olsa aynısını yapacağım’ cevabını verdi. Karşımızdaki polislerin içerisinde akrabalarımız, arkadaşlarımız, çocuklarımızın arkadaşları... Polisler bazen görevlerini gözyaşlarıyla yapıyorlar ama yapıyorlar. Yapmak zorundalar.’’
Emir demiri keser
‘’Üçüncü kez çevik kuvvetle karşı karşıya geliyoruz. Polisler ile konuştuğumuzda, ‘Bizim de işimiz bu, emir demiri keser’ diyorlar. Fazlasını değil sadece hakkımızı istiyoruz. Ne bir kuruş fazla ne bir kuruş eksik. Arabulucuk yasasından dolayı mahkemeye de gidemiyoruz. Arabuluculuk ne zaman biterse o zaman dava açabiliyoruz. Elimizi arabuluculuk yasasıyla bağladılar ve mahkeme kararı alamadığımız için tedbir kararı da aldıramıyoruz. Fabrikadan mallar sürekli çıkartılıyor, içi boşaltılıyor. TIR şoförleriyle bizzat ben konuştum ve dört şoför vicdana geldi boş gitti ama beş tıra engel olamadım içeriye girdi makinaları yükleyip götürdüler. Bu yasalar bu şekilde olduğu sürece ve arabuluculuk sistemi işçi konusunda bu şekilde kullanıldığı sürece bu zulüm sürer. Fabrika iflas verse bizim durumumuz daha iyiydi. Keşke iflas verseydi. Biz son maaşımızı kurban bayramından önce aldık. Bizim de eve ekmek götürmemiz gerekiyor. Zor durumdayız. Kira, kredi kartı, bazı arkadaşlarımızın kredi borçları var. Hiç kimse hiçbir şey ödeyemiyor. Fabrikada 150 beyaz yaka yaklaşık 250 de bizlerden oluşan işçiler vardı.’’