https://sputniknews.com.tr/20220908/estonya-ruslarin-ulkeye-girisini-yasakliyor-schengen-vizesiyle-gelmeyin-hos-karsilanmayacaksiniz-1060965932.html

Estonya Rusların ülkeye girişini yasaklıyor: 'Schengen vizesiyle gelmeyin, hoş karşılanmayacaksınız'

Estonya Rusların ülkeye girişini yasaklıyor: 'Schengen vizesiyle gelmeyin, hoş karşılanmayacaksınız'

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reisalu, üçüncü ülkeler tarafından verilen Schengen vizesi olanlar da dahil Rusya vatandaşlarının 19 Eylül'den itibaren ülkeye... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T14:15+0300

2022-09-08T14:15+0300

2022-09-08T14:15+0300

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schengen

schengen bölgesi

vize

ülkeye giriş yasağı

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Bakan Reisalu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "19 Eylül 00:00'dan itibaren, Schengen vizesi hangi ülke tarafından verilmiş olursa olsun Rusya vatandaşları için dış sınırlardan giriş yasağı yürürlüğe girecek" dedi.Diğer Baltık ülkelerinin de aynı yasağı uygulayacağını belirten Reisalu, Rusya vatandaşlarına seslenerek "Schengen vizeleriyle Estonya'ya gelmeyin, sizi burada hoş karşılamıyorlar" ifadelerini kullandı.Turist vizesiyle seyahat edenlerin de ülkeye alınmayacağını kaydeden Reisalu, sadece akrabalarıyla buluşmak amacıyla ve diğer insani gerekçelerle gelenlerin Estonya'ya giriş yapabileceğini bildirdi.

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estonya, rusya, schengen, schengen bölgesi, vize, ülkeye giriş yasağı