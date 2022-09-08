https://sputniknews.com.tr/20220908/esnaf-bakan-nebatiden-5-liralik-madeni-para-basilmasini-istedi-yagdiralim-1060972076.html

Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para basılmasını istedi: 'Yağdıralım'

Esnaf, Bakan Nebati'den 5 liralık madeni para basılmasını istedi: 'Yağdıralım'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Isparta'da ziyaret ettiği esnafın '50 kuruş, 1 lira, 5 lira madeni para piyasaya salınsın' talebi üzerine "Biraz... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T16:39+0300

2022-09-08T16:39+0300

2022-09-08T17:05+0300

politika

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

esnaf

madeni para

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Isparta esnafını ziyaret etti.Bakan Nebati, restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Pazarı, Mimar Sinan Camii yanı ve Mimar Sinan Caddesi'nde esnafla görüşürken, tavuk döner satışı yapan esnaf, madeni para talebinde bulundu. Esnaf, "Sayın bakanım, esnaf olarak madeni 50 kuruş ve 1 lira sıkıntısı çekiyoruz. Piyasaya bolca 1 lira ve 50 kuruş salınsın hatta 5 liralık madeni para basılsın. Şimdi bankaya gittik, orada da yok. Koştur, koştur bozuk para arıyoruz" dedi.Bakan Nebati'nin "Biraz basalım mı?" diye sormasının ardından çalışan da "Kağıt para yerine 5 lira, 1 lira iyi olacak. Yağdıralım, ne olacak?" dedi. Bakan Nebati ise gülerek "Yağdıralım" karşılığını verdi.'Isparta esnafı ikramı seviyor'Bakan yardımcısıyken de Isparta'yı ziyaret ettiğini anlatan Bakan Nebati, esnafın ikramı ve hediye vermesi üzerine, yanındaki AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'e, "Isparta esnafı gerçekten çok cömert. İkram etmeyi seviyor. Son geldiğimde pandemi yeni bitmişti işler o kadar kötü olmasına rağmen yine bol bol izzet-i ikramda bulunmuşlardı. Bugün yine herkes bir şeyler ikram ediyor" dedi.ÖTV'siz taksi isteğiBakan Nebati, ziyaret ettiği taksi durağında da esnafla sohbet etti. Esnaf "Sayın bakanım daha önce ÖTV'siz taksi imkanı sağlamıştınız, çok sevinmiştik. Yine böyle bir imkan sağlasanız çok mutlu olacağız" sözleri üzerine Nebati, bunun şimdilik mümkün olmadığını söyledi.Bakan Nebati, sohbet ettiği esnaf ve yolda gördüklerine, yanındaki AK Parti'nin Ispartalı yöneticilerini göstererek, "Tanıyor musunuz?" diye sordu. Belediye başkanı ve milletvekilini tanıyıp, İl Başkanı Osman Zabun'u tanımayanlara Bakan Nebati, "Bak başkan test etmiş oldum. Seni fazla tanımıyorlar, ona göre" diye espri yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220810/bakan-nebati-her-zaman-oldugu-gibi-sokaga-inerek-vatandaslarimiz-ve-esnafimizla-bir-aradayiz-1059781528.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, esnaf, madeni para