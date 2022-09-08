https://sputniknews.com.tr/20220908/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060951935.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde seyrediyor. Euro/TL de 18,23 civarında işlem görüyor. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T09:18+0300

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2022-09-08T09:18+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

altın

yarım gram altın

gram altın

ekonomi

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Dolar/TL yüksek kalmaya devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 18,23'ün üzerinde seyrediyor. Kur geçen hafta 18,2605'le gördüğü yılın zirvesine yakın.Euro/TL de 18,23 civarında işlem görüyor. Euro/dolar paritesi 1 sınırında hareket ediyor.Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109,74 seviyesine yükselerek dün Haziran 2002'den beri ilk kez görülen 110,79 zirvesine yaklaştı.Gözler Powell'daYatırımcılar, başlıca merkez bankalarının para politikalarına dair ipuçları için Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşmasını izliyor.ECB'nin bugün saat 15.15'te açıklayacağı faiz kararında 75 baz puan artışa gitmesi bekleniyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda dün 1700 dolar seviyesinin altına kadar gerileyen altının ons fiyatı 1715 dolar civarında seyrediyor.Dün 1000 liranın altına inen gram altın da yeniden bu seviyenin üzerine çıktı. İç piyasada gram altın 1006 lira, çeyrek altın 1661 lira, cumhuriyet altını 6 bin 836 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220907/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060902396.html

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