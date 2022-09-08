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https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-ile-hirvatistan-basbakani-plenkovic-heyetler-arasi-gorusmede-bir-araya-geldi-1060978612.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic heyetler arası görüşmede bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T19:25+0300
2022-09-08T19:25+0300
recep tayyip erdoğan
hırvatistan
türkiye
andrej plenkovic
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Başbakanlık Binası'nda Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.
hırvatistan
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recep tayyip erdoğan, hırvatistan, andrej plenkovic
recep tayyip erdoğan, hırvatistan, andrej plenkovic

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic heyetler arası görüşmede bir araya geldi

19:25 08.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi.
Başbakanlık Binası'nda Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.
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