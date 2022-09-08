https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-ile-hirvatistan-basbakani-plenkovic-heyetler-arasi-gorusmede-bir-araya-geldi-1060978612.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic heyetler arası görüşmede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Plenkovic heyetler arası görüşmede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, heyetler arası görüşmede bir araya geldi. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T19:25+0300

2022-09-08T19:25+0300

2022-09-08T19:25+0300

recep tayyip erdoğan

hırvatistan

türkiye

andrej plenkovic

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Başbakanlık Binası'nda Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra heyetler arası görüşmeye katıldı.Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.

hırvatistan

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recep tayyip erdoğan, hırvatistan, andrej plenkovic