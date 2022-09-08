https://sputniknews.com.tr/20220908/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-turkiye-ile-hirvatistan-arasinda-3-anlasma-imzalandi-1060962396.html
Erdoğan: Rusya'ya yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i rahatsız etmektedir
Erdoğan: Rusya'ya yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i rahatsız etmektedir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinerek, "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T13:17+0300
2022-09-08T13:17+0300
2022-09-08T13:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
hırvatistan
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060852538_143:0:1887:981_1920x0_80_0_0_118ae361501149157d7d44098bee05ff.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı konusunda "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da bu sevkiyatta gelen tahıllar zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması, fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bu yaptırımlar karşısında bu tahıl sevkiyatının bu yaptırımı uygulayan ülkelere yapılması doğru değildir. Semerkant'ta Putin ile bu konuları da ele alacağız. Bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını da başlatalım ve gerçekten de fakir olan ülkelere de bunu ulaştıralım" görüşünü dile getirdi.Erdoğan, enerji kriziyle ilgili de "Tahıl bir de enerji krizi konusu var. Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Umut ediyorum atılacak adımlarla bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı.Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Erdoğan, "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir" dedi.Erdoğan, ''Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca değerlendirdik. Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı, çok daha ileriye taşımanın gayretindeyiz'' açıklamasında bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü dostluğun karşılığını en zor zamanlarında vermiştir. Hırvatistan'daki geçen yıl meydana gelen oran yangınlarında Türkiye dayanışmasını ortaya koymuştur.Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı, çok daha ileriye taşımanın gayretindeyiz.Bosna Hersek'in istikrarına desteğimizi vurguladık.
hırvatistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060852538_361:0:1669:981_1920x0_80_0_0_6d6ff3a2955a37d5b096c31326cbf299.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye, hırvatistan, rusya, vladimir putin
recep tayyip erdoğan, türkiye, hırvatistan, rusya, vladimir putin
Erdoğan: Rusya'ya yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Putin'i rahatsız etmektedir
13:17 08.09.2022 (güncellendi: 13:48 08.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara değinerek, "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı konusunda "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. O da bu sevkiyatta gelen tahıllar zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması, fakir ülkelere bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bu yaptırımlar karşısında bu tahıl sevkiyatının bu yaptırımı uygulayan ülkelere yapılması doğru değildir. Semerkant'ta Putin ile bu konuları da ele alacağız. Bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını da başlatalım ve gerçekten de fakir olan ülkelere de bunu ulaştıralım" görüşünü dile getirdi.
Erdoğan, enerji kriziyle ilgili de "Tahıl bir de enerji krizi konusu var. Rakamlar çok yüksek. Bu rakamlarla Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Umut ediyorum atılacak adımlarla bu sorun çözülür" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya yönelik yaptırımlara da değinen Erdoğan, "Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımlar karşısında, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i rahatsız etmektedir" dedi.
Erdoğan, ''Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Rusya-Ukrayna savaşını ele alıp etraflıca değerlendirdik. Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı, çok daha ileriye taşımanın gayretindeyiz'' açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü dostluğun karşılığını en zor zamanlarında vermiştir. Hırvatistan'daki geçen yıl meydana gelen oran yangınlarında Türkiye dayanışmasını ortaya koymuştur.
Burada 3 anlaşma imzalandı. Bölgedeki gelişmeler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.
Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı, çok daha ileriye taşımanın gayretindeyiz.
Bosna Hersek'in istikrarına desteğimizi vurguladık.