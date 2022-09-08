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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüme kaydettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüme kaydettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi." açıklamasında bulundu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T17:20+0300
2022-09-08T17:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle.:"İş dünyasının önündeki bürokratik engelleri kaldırmakta kararlıyız. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve dostluk bağlarının gelişmesi için her birinizin gayret göstereceğine inanıyoruz.Yeni ticaret hacmi hedefimiz 2 milyar dolar olarak belirledik, 5 milyar dolara ulaşmanın önünde engel yok.Enerji, altyapı, dijitalleşme, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğini geliştirebiliriz.Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştireceği ticari iş birliği bölgenin de gelişmesine katkı yapar.Koronavirüs salgını Türk ekonomisinin dayanıklılığını göstermiştir.2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüme kaydettik.İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesinden biriyiz.İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. İnsansız Hava Aracı filomuzu, dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir.Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz."
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüme kaydettik

17:20 08.09.2022 (güncellendi: 17:38 08.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz bugüne kadar toplam 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüme kaydettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle.:
"İş dünyasının önündeki bürokratik engelleri kaldırmakta kararlıyız. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve dostluk bağlarının gelişmesi için her birinizin gayret göstereceğine inanıyoruz.
Yeni ticaret hacmi hedefimiz 2 milyar dolar olarak belirledik, 5 milyar dolara ulaşmanın önünde engel yok.
Enerji, altyapı, dijitalleşme, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede işbirliğini geliştirebiliriz.
Türkiye ile Hırvatistan'ın gerçekleştireceği ticari iş birliği bölgenin de gelişmesine katkı yapar.
Koronavirüs salgını Türk ekonomisinin dayanıklılığını göstermiştir.
2022'nin ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 oranında büyüme kaydettik.
İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesinden biriyiz.
İHA teknolojilerinde geleceği okuyarak attığımız adım sayesinde bugün bu alanda dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz. İnsansız Hava Aracı filomuzu, dünyanın bir numarası haline getirmeyi hedefliyoruz.
Bütün bunlar Türkiye'ye duyulan güvenin en somut göstergesidir.
Son 16 yılda orta ve doğu Avrupa'da doğrudan yatırım alan ikinci ülkeyiz."
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