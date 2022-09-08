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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220908/charles-michel-katarda-ab-temsilciliginin-acilisini-gerceklestirdi-1060950054.html
AB Konseyi Başkanı Michel, Katar'da 'enerji' konusunu görüştü
AB Konseyi Başkanı Michel, Katar'da 'enerji' konusunu görüştü
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Katar ile AB'nin ikili işbirliğinin merkezinde "enerji kaynakları ile bölgesel ve ekonomik istikrarın" yer... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T05:09+0300
2022-09-08T05:13+0300
avrupa'da enerji krizi
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Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu enerji tedariki krizinin gölgesinde Katar'a dün ziyaret eden Michel, başkent Doha'da AB Katar Delegasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.Doha'daki açılışa, Avrupalı ve Katarlı isimler de katıldı.Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile AB arasındaki mükemmel ilişkileri güçlendirmek için Doha'da bulunduğunu belirtti. Ortak çalışmanın hedefinin iki taraf arasındaki ortaklığın tüm yönlerini güçlendirmek olduğunu kaydeden Michel, enerji kaynakları ile bölgesel ve ekonomik istikrarın ikili işbirliğinin merkezinde yer aldığını vurguladı.AB ve Katar, şubat ayında Doha'da bir AB temsilciliği açılması konusunda anlaşma imzalamıştı.Michel, Katar Emiri ile 'enerji ve işbirliğini' konuştuÖte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de AB Konseyi Başkanı Michel ve beraberindeki heyeti kabul etti.Katar resmi ajansı QNA'ya göre görüşmede, Katar ile AB arasında enerji başta olmak üzere işbirliğine dayalı ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alındı.Görüşmede ayrıca öne çıkan bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.AB Konseyi Başkanı Michel'ın Doha ziyaretinin, Avrupa'nın enerji tedariki konusunda Rusya dışında aralarında Katar'ın da bulunduğu yeni tedarikçiler arayışında olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.
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ab, katar

AB Konseyi Başkanı Michel, Katar'da 'enerji' konusunu görüştü

05:09 08.09.2022 (güncellendi: 05:13 08.09.2022)
© Twitter AB Katar Delegasyonu
AB Katar Delegasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© Twitter
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Katar ile AB'nin ikili işbirliğinin merkezinde "enerji kaynakları ile bölgesel ve ekonomik istikrarın" yer aldığını belirtti.
Avrupa ülkelerinin karşı karşıya olduğu enerji tedariki krizinin gölgesinde Katar'a dün ziyaret eden Michel, başkent Doha'da AB Katar Delegasyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Doha'daki açılışa, Avrupalı ve Katarlı isimler de katıldı.
Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar ile AB arasındaki mükemmel ilişkileri güçlendirmek için Doha'da bulunduğunu belirtti. Ortak çalışmanın hedefinin iki taraf arasındaki ortaklığın tüm yönlerini güçlendirmek olduğunu kaydeden Michel, enerji kaynakları ile bölgesel ve ekonomik istikrarın ikili işbirliğinin merkezinde yer aldığını vurguladı.
AB ve Katar, şubat ayında Doha'da bir AB temsilciliği açılması konusunda anlaşma imzalamıştı.

Michel, Katar Emiri ile 'enerji ve işbirliğini' konuştu

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de AB Konseyi Başkanı Michel ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Katar resmi ajansı QNA'ya göre görüşmede, Katar ile AB arasında enerji başta olmak üzere işbirliğine dayalı ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik beklentiler ele alındı.
Görüşmede ayrıca öne çıkan bazı bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirildi.
AB Konseyi Başkanı Michel'ın Doha ziyaretinin, Avrupa'nın enerji tedariki konusunda Rusya dışında aralarında Katar'ın da bulunduğu yeni tedarikçiler arayışında olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti.
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