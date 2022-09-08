Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220908/caldigi-300-bin-tl-ile-35-bin-liralik-telefon-aldi-paralarla-poz-verdi-esek-gibi-calisiyorum-1060964580.html
Çaldığı 300 bin TL ile 35 bin liralık telefon aldı, paralarla poz verdi: 'Eşek gibi çalışıyorum'
Çaldığı 300 bin TL ile 35 bin liralık telefon aldı, paralarla poz verdi: 'Eşek gibi çalışıyorum'
Denizli’de bir evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT’ın adım adım takibi sonucu yakalandı. Çaldığı paralarla... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T13:57+0300
2022-09-08T14:09+0300
denizli
türkiye
hırsızlık
telefon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060964139_0:260:576:584_1920x0_80_0_0_54f1a81de300897d38f6c8be05d9d134.jpg
Denizli’nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. Besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.Adım adım izlendiYaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.’nın adım adım izini sürdü. Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti.Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/sultangazideki-tekstil-atolyesinden-175-bin-lira-degerinde-deri-ceket-caldilar-1060911313.html
denizli
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060964139_0:206:576:638_1920x0_80_0_0_1ca8e61344ede6a214e3c39826151417.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizli, hırsızlık, telefon
denizli, hırsızlık, telefon

Çaldığı 300 bin TL ile 35 bin liralık telefon aldı, paralarla poz verdi: 'Eşek gibi çalışıyorum'

13:57 08.09.2022 (güncellendi: 14:09 08.09.2022)
© İHADenizli'de çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız
Denizli'de çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Denizli’de bir evden çaldığı 300 bin lirayla kendisine 35 bin liralık cep telefonu alan hırsız, JASAT’ın adım adım takibi sonucu yakalandı. Çaldığı paralarla eğlence mekanında yakalanan hırsızın, sosyal medyada elindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Denizli’nin Tavas ilçesinde bir evi gözüne kestiren 24 yaşındaki Abdulbaki K., motosikletiyle bölgede keşif yaptıktan sonra önceki gün sabah saat 10.00 sularında gizlice eve girdi. Besicilik yapan ailenin evde olmadığını bilen hırsız, 5 saat boyunca evin altını üstüne getirerek evde bulunan 300 bin TL değerindeki altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.
Soyulduklarını eve geldikten sonra anlayan ev sahipleri, durumu Tavas İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çevrede bulunan kamera kayıtları üzerinde gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, hırsızlık olayını Abdulbaki K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Adım adım izlendi

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Abdulbaki K.’nın adım adım izini sürdü. Şüphelinin altınları bozdurmak Acıpayam ilçesindeki kuyumculara girdiğini tespit eden JASAT, Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile temasa geçti.
Çaldığı paralarla kendisine 35 bin TL değerinde bir cep telefonu aldığını belirlenen Abdulbaki K., çaldığı paralarla eğlence mekanında keyif yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından çaldığı para ve altınların bir kısmıyla birlikte adliyeye sevk edildi.
Benzer 4 suç kaydı daha ortaya çıkan Abdulbaki K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı paralarla lüks bir yaşam sürmeyi amaçlayan hırsızın, bir süre önce sosyal medyada ellindeki 2 tomar parayla “Eşek gibi çalışıyorum. Vallahi çalışıyorum. Gecem gündüzüm belli değil. Parayı bulunca ne yapacağımı bilemiyorum. Siz söyleyin” şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Çalınan 175 bin liralık ceket - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
TÜRKİYE
Sultangazi'deki tekstil atölyesinden 175 bin lira değerinde deri ceket çaldılar
Dün, 13:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала