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https://sputniknews.com.tr/20220908/borsada-yeni-rekor-1060963933.html
Borsada yeni rekor: Seans içinde en yüksek seviye rekoru 3 bin 500 puan oldu
Borsada yeni rekor: Seans içinde en yüksek seviye rekoru 3 bin 500 puan oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, seans içinde en yüksek seviye rekorunu 3 bin 500 puana taşıdı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T13:42+0300
2022-09-08T13:46+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
ekonomi
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Borsa rekor tazeledi.BIST 100 endeksi, yüzde 2,8'den fazla artışla 3 bin 500 puana çıkarak rekor düzeyi gördü. Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,91, holding endeksi yüzde 2,18 yükseldi.Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.496,65 puana taşıdı.Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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borsa, borsa istanbul, ekonomi
borsa, borsa istanbul, ekonomi

Borsada yeni rekor: Seans içinde en yüksek seviye rekoru 3 bin 500 puan oldu

13:42 08.09.2022 (güncellendi: 13:46 08.09.2022)
© AP Photo / Lefteris PitarakisBorsa İstanbul - BİST
Borsa İstanbul - BİST - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, seans içinde en yüksek seviye rekorunu 3 bin 500 puana taşıdı.
Borsa rekor tazeledi.

BIST 100 endeksi, yüzde 2,8'den fazla artışla 3 bin 500 puana çıkarak rekor düzeyi gördü. Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,91, holding endeksi yüzde 2,18 yükseldi.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.496,65 puana taşıdı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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Borsa günü rekorlarla tamamladı
6 Eylül, 18:31
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