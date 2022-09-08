https://sputniknews.com.tr/20220908/bingolde-cobana-ayi-saldirdi-kopekler-gelmeseydi-olebilirdim-1060947426.html

Bingöl'de çobana ayı saldırdı: 'Köpekler gelmeseydi, ölebilirdim'

Bingöl'de çobana ayı saldırdı: 'Köpekler gelmeseydi, ölebilirdim'

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çoban, köpekler sayesinde ölümden kurtulduğunu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T03:48+0300

2022-09-08T03:48+0300

2022-09-08T03:51+0300

türkiye

bingöl

ayı

köpek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060947280_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_2f5204223f005b078f233f7ca3c8db38.jpg

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü yaylasında hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu.Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.'Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum'Arka, yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.

türkiye

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bingöl, ayı, köpek