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Bingöl'de çobana ayı saldırdı: 'Köpekler gelmeseydi, ölebilirdim'
Bingöl'de çobana ayı saldırdı: 'Köpekler gelmeseydi, ölebilirdim'
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çoban, köpekler sayesinde ölümden kurtulduğunu... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T03:48+0300
2022-09-08T03:51+0300
türkiye
bingöl
ayı
köpek
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü yaylasında hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu.Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.'Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum'Arka, yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.
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bingöl, ayı, köpek
bingöl, ayı, köpek

Bingöl'de çobana ayı saldırdı: 'Köpekler gelmeseydi, ölebilirdim'

03:48 08.09.2022 (güncellendi: 03:51 08.09.2022)
© AA / REMZİ BURULDAYBingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA / REMZİ BURULDAY
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısında yaralanan çoban hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan çoban, köpekler sayesinde ölümden kurtulduğunu belirterek, "Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim" dedi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü yaylasında hayvan otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka, aniden karşısına çıkan ayının saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıda, Arka'nın bir kolu kırıldı ve karın bölgesinde çeşitli yaralar oluştu.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesine getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
'Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum'
Arka, yaptığı açıklamada, köylerinin ormanlık alanda olduğunu ve sürekli ayı saldırılarına maruz kaldıklarını belirterek, "Hayvanları otlatıyordum, aniden ayı bana saldırdı. Köpekler geldi, ayı kaçtı. Bu şekilde kurtuldum. Ayılara bir çözüm bulunmasını istiyorum. Sürekli insanlara saldırıyorlar. Bugün köpekler gelmeseydi, ölebilirdim. Çok şükür yaralı kurtuldum." dedi.
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