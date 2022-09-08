https://sputniknews.com.tr/20220908/besim-tibuk-ataturke-yonelik-mandacilik-sozlerinden-dolayi-hata-yaptigini-soyledi-1060970849.html

Atatürk'e 'mandacı' diyerek hakaret eden Besim Tibuk: Orada ben hata yapmışım

Atatürk'e 'mandacı' diyerek hakaret eden Besim Tibuk: Orada ben hata yapmışım

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk, "Mustafa Kemal, ABD mandası istiyordu, ABD kabul etmedi" sözlerinde dolayı 'hata' yaptığını söyledi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T16:15+0300

2022-09-08T16:15+0300

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türkiye

besim tibuk

mustafa kemal atatürk

manda

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Besim Tibuk, katıldığı bir programda sarf ettiği "Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin kuruluş sürecinde manda istediğini' iddia etti. Tibuk, Atatürk için "ABD mandasını istiyordu" sözlerinden dolayı hata yaptığını açıkladı.Yanlış kelimelendirmede bulunduğunu aktaran Tibuk, yayınladığı "Besim Tibuk 'Atatürk manda istedi' Haberlerine Açıklık Getiriyor" başlıklı videoda şunları söyledi:"Hep söylerim, imparatorluğu batıran İttihat ve Terakki'dir. Ekonomik sorunlar ve sair batırmadı. Mustafa Kemal aklını kullanıyor, olanaklara bakıyor. Kendi arkadaşları ile ilişkilerinde de öyle... Mesela birden bire mandaya karşı çıkmayarak onları karşısına almıyor. Bakalım diyor ama mandaya karşı olduğu belli... Orada ben hata yapmışım; bir çok insan Osmanlı parcalanmasın düşüncesi ile manda istiyordu. Mustafa Kemal bunu aslında kalben istemiyordu ama vaziyeti idare ediyordu demem lazımdı".

https://sputniknews.com.tr/20220901/besim-tibuk-mustafa-kemal-abd-mandasi-istiyordu-abd-kabul-etmedi-1060671988.html

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