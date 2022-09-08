https://sputniknews.com.tr/20220908/besiktasta-2-ayrilik-1060971695.html

Beşiktaş'ta 2 ayrılık

Beşiktaş'ta 2 ayrılık

Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Göztepe'ye kiralandığını açıkladı 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T16:30+0300

2022-09-08T16:30+0300

2022-09-08T16:30+0300

spor

beşiktaş

transfer

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Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe´ye kiralandığını açıkladı.Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe´ye geçici transfer olmuşlardır.Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş´a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, transfer