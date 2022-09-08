https://sputniknews.com.tr/20220908/besiktasta-2-ayrilik-1060971695.html
Beşiktaş'ta 2 ayrılık
Beşiktaş'ta 2 ayrılık
Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Göztepe'ye kiralandığını açıkladı 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T16:30+0300
2022-09-08T16:30+0300
2022-09-08T16:30+0300
spor
beşiktaş
transfer
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Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe´ye kiralandığını açıkladı.Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe´ye geçici transfer olmuşlardır.Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş´a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.
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beşiktaş, transfer
Beşiktaş'ta 2 ayrılık
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Beşiktaş, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ın Göztepe'ye kiralandığını açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen Ajdin Hasic'in bu sezon sonuna kadar Göztepe´ye kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe´ye geçici transfer olmuşlardır.
Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş´a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.