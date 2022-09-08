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https://sputniknews.com.tr/20220908/bataklik-sorusturmasinda-8-saniga-daha-tahliye-1060972253.html
'Bataklık' soruşturmasında 8 sanığa daha tahliye
'Bataklık' soruşturmasında 8 sanığa daha tahliye
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonu olduğu belirtilen 'Bataklık' davasında tutuklu sanık kalmadı. Örgüt yöneticileri Nejat Daş... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T16:46+0300
2022-09-08T16:49+0300
türkiye
soruşturma
bataklık
bataklık operasyonu
tahliye
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Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.Uzun süre tutuklu olduklarını belirten bazı sanıklar, davanın sona geldiğini, bu nedenle tahliye olmayı beklediklerini söyledi.Davada tutuklu sanık kalmadıSanık ve avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.73 sanık varAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.
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soruşturma, bataklık, bataklık operasyonu, tahliye
soruşturma, bataklık, bataklık operasyonu, tahliye

'Bataklık' soruşturmasında 8 sanığa daha tahliye

16:46 08.09.2022 (güncellendi: 16:49 08.09.2022)
© AABataklık operasyonu
Bataklık operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© AA
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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirleri operasyonu olduğu belirtilen 'Bataklık' davasında tutuklu sanık kalmadı. Örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu 8 tutuklu sanığın daha tahliyesine karar verildi.
Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin beyanda bulunmaları için taraflara söz verdi.

Uzun süre tutuklu olduklarını belirten bazı sanıklar, davanın sona geldiğini, bu nedenle tahliye olmayı beklediklerini söyledi.

Davada tutuklu sanık kalmadı

Sanık ve avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

73 sanık var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.
Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.
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