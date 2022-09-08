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https://sputniknews.com.tr/20220908/banka-yolunda-dusen-paralar-ruzgarla-caddeye-savruldu-1060945681.html
Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu
Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu
Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T02:44+0300
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türkiye
kırıkkale
banka
rüzgar
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Kırıkkale'de yaşanan olayda, İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu.Eksiksiz toplandıÇevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
türkiye
kırıkkale
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kırıkkale, banka, rüzgar
kırıkkale, banka, rüzgar

Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu

02:44 08.09.2022 (güncellendi: 02:50 08.09.2022)
© HASAN AY-AW707514Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, vatandaşlar tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kırıkkale'de bir kişi bankaya giderken elindeki 8 bin TL'yi yere düşürdü. Rüzgarın etkisiyle caddeye savrulan paralar, vatandaşlar tarafından toplanıp sahibine teslim edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
© HASAN AY-AW707514
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Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kırıkkale'de yaşanan olayda, İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu.

Eksiksiz toplandı

Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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