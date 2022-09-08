https://sputniknews.com.tr/20220908/banka-yolunda-dusen-paralar-ruzgarla-caddeye-savruldu-1060945681.html

Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu

Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu

Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T02:44+0300

2022-09-08T02:44+0300

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türkiye

kırıkkale

banka

rüzgar

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Kırıkkale'de yaşanan olayda, İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu.Eksiksiz toplandıÇevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

türkiye

kırıkkale

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kırıkkale, banka, rüzgar