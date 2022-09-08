https://sputniknews.com.tr/20220908/banka-yolunda-dusen-paralar-ruzgarla-caddeye-savruldu-1060945681.html
Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu
Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu
Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi... 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T02:44+0300
2022-09-08T02:44+0300
2022-09-08T02:50+0300
türkiye
kırıkkale
banka
rüzgar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060945536_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd7be4adba279db10346a52165a0d33d.jpg
Kırıkkale'de yaşanan olayda, İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu.Eksiksiz toplandıÇevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
türkiye
kırıkkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060945536_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3311bfc816e8e5b2444fcbb37958b328.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırıkkale, banka, rüzgar
Banka yolunda düşen paralar rüzgarla caddeye savruldu
02:44 08.09.2022 (güncellendi: 02:50 08.09.2022) Abone ol
Kırıkkale'de, bankaya giden kişinin elinden düşürmesiyle rüzgarda savrulan 8 bin TL'lik banknotlar, çevredekiler tarafından toplanıp, sahibine teslim edildi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kırıkkale'de yaşanan olayda, İş yerinden çıkıp, bankaya para yatırmaya giden ve ismi öğrenilemeyen kişi, elindeki 8 bin TL'yi düşürdü. Rüzgarın etkisiyle banknotlar, caddeye savruldu.
Eksiksiz toplandı
Çevredekiler, uçan banknotları yakalamak için seferber oldu. Bazı kişiler, banknotları yerden ve havada savrulurken toplarken, bazıları da uçmasın, diye üzerine bastı. Eksiksiz toplanan 8 bin TL, sahibine teslim edildi. Paraların toplanma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.